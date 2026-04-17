Slovenky sú krok od návratu medzi elitu. Na MS ich čaká súboj o všetko (matematika)

Slovenské hokejové reprezentantky delí už len jeden úspešný zápas od toho, aby sa po 15 rokoch vrátili do elitnej kategórie majstrovstiev sveta.
Na turnaji 1-A divízie v Budapešti predvádzajú útočný atraktívny hokej a napriek jednému zaváhaniu majú postupové karty vo svojich rukách.
Pred záverečným hracím dňom figurujú na postupovej pozícii, ktorú sa v sobotu vo Vasas Icecenter pokúsia udržať pred Francúzkami a Maďarkami.
Ešte pred piatkovým programom MS boli v najlepšej pozícii Talianky, ale po prehre s Maďarkami 2:3 razom stratili šancu na celkové prvenstvo.
Na čele tabuľky ich po výhre nad Nórskom 5:1 vystriedali Slovenky, ktoré majú na konte deväť bodov za tri víťazstvá a jednu prehru.
Rovnako deväť bodov majú aj Francúzky a práve vzájomný súboj týchto dvoch reprezentácií s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne o víťazovi turnaja.
Zostávajúci program MS 1-A divízie žien
- 12:30 Čína - Taliansko
- 16:00 Slovensko - Francúzsko /vysiela JOJ Šport/
- 19:30 Nórsko - Maďarsko
Slovenky pošle do elitnej kategórie akékoľvek víťazstvo, teda za tri alebo dva body. Ak by proti Francúzkam získali dva body, bodovo sa na ne môžu dotiahnuť nateraz 8-bodové Maďarky, no predstihnúť ich nemôžu.
Ak by aj po prípadnej výhre nad Nórskom mali rovnako 11 bodov ako Slovensko, v neprospech hostiteľskej krajiny hovorí horší vzájomný zápas (0:2).
V prípade Francúzska by definitívu postupu znamenalo len víťazstvo nad Slovenskom za tri body. Po výhre po predĺžení či nájazdoch by mohli vyrovnať ich bodové konto Maďarky, ktoré vo vzájomnom dueli vyhrali 3:2 pp.
Slovensko si naposledy zahralo v elitnej kategórii MS v roku 2012. Vtedy síce v základnej skupine vyhralo nad Nemeckom, ale následne s ním prehralo v baráži o udržanie sa na dve víťazné stretnutia.
Kapitánkou tímu bola vtedy Jana Kapustová a v kádri boli aj iné dlhoročné opory ako Iveta Karafiátová, Nicol Čupková či brankárka Zuzana Tomčíková.
Zároveň je isté, že do 1-B divízie MS vypadne Čína, ktorá v štyroch zápasoch nezískala ani bod a zatiaľ jediný gól (1:23) strelila pri prehre s Francúzskom 1:8.