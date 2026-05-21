Nóri strelili Kanade päť gólov, ale nevyhrali. Chlapcom musím kúpiť pivo, vravel brankár

Keď si pozriete historické štatistiky medzinárodného hokeja, môžete natrafiť aj na veľmi nezvyčajné výsledky.
Napríklad, že Nórsko zdolalo Kanadu už päťkrát. Väčšina víťazstiev však bola ešte v časoch hokejového romantizmu.
V 21. storočí vyhrali Nóri nad hokejovou veľmocou dvakrát: v roku 2000 na MS v Petrohrade 4:3 a v lotyšskej Rige pred tromi rokmi 3:2 po predĺžení.
Senzáciu mali na dosah aj na tohtoročnom šampionáte vo Švajčiarsku.
V závere zápasu vyhrávali nad Kanadou 5:4, nakoniec prehrali 6:5 po predĺžení.
„Sme sklamaní, keďže sme ešte dve minúty pred koncom viedli. Ale získať bod proti Kanade? Pred zápasom by sme za to boli naozaj veľmi radi," povedal nórsky obranca Johannes Johannesen.
Kanada Nórov nepodcenila
Nóri viedli 2:0 už v 12. minúte, v zápase boli na koni viackrát. V druhej tretine zvýšili na 3:2 a v tretej na 5:4.
Ťažili zo svojej efektivity, protiútokov a pohybu pred bránou. Skúsení Kanaďania sa však vždy dokázali vrátiť do zápasu.
"Nemôžeme súperom dovoliť streliť päť gólov a očakávať, že budeme vyhrávať veľa zápasov. Musíme jednoducho nájsť spôsob, ako byť lepší v defenzíve," povedal Sidney Crosby.
Nóri Kanade strelili päť gólov prvýkrát v histórii, no nevyhrali.
Všetkých päť inkasoval brankár Detroitu Cam Talbot. Nóri na neho vystrelili len 19 striel. Po stretnutí priznal, že to bol ťažký zápas.
„Všetko točilo okolo clon, tečov, situácií dvoch na jedného či samostatných nájazdov. Pre brankára to bol naozaj náročný zápas, ale človek musí zostať sústredený a prebojovať sa tým," uviedol vyčerpaný v mixzóne.
„Veľké uznanie patrí našim chlapcom za to, že strelili dôležité góly. Musím im za to vzdať veľký kredit. Myslím si, že dnes večer im kúpim pivo," dodal s úsmevom.
Nórsko je veľmi dobrý tím, hovoril rekordér
Hrdinom zápasu sa stal útočník Mark Scheifele, ktorý strelil hetrik a pripísal si aj asistenciu. O výhre "javorových listov" rozhodol v 29. sekunde predĺženia a zopár divákov hodilo na ľad aj čapice.
Po stretnutí však príliš nehovoril o svojom individuálnom výkone.
„Takéto zápasy môžu byť pre mužstvo prospešné. Nie každý duel pôjde podľa očakávaní, ale musíte ukázať charakter a húževnatosť," povedal Scheifele.
„Nemyslím si, že sme ich podcenili. Vedeli sme, že proti nám budú hrať tvrdo a prinútili nás bojovať o každý centimeter ľadu. Odohrali výborný zápas a donútili nás tvrdo bojovať o výsledok.“