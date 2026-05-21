VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026

Kanadskí hokejisti šokujúco stratili bod vo štvrtom zápase na MS v hokeji 2026. S Nórskom vyhrali v skupine B až 6:5 po predĺžení.
Nóri v úvode prečkali Celebriniho šancu aj Östbyho vylúčenie a potom Normann zlikvidoval aj Cozensovu možnosť.
V čase 5:18 sa sami ujali vedenia. Talbota prekonal z hranice ľavého kruhu Bakke Olsen. Tím kouča Pettera Thoresena sa ubránil aj pri Steenovom treste a v 12. minúte zvýšil strelou od modrej čiary cez clonu Johannesen.
Za 113 sekúnd prekonal Normanna z pozície medzi kruhmi v páde Scheifele a ukončil nórsku nepriestrelnosť trvajúcu 145 minút a 23 sekúnd.
V 18. min bolo vyrovnané. Wotherspoon nabil Scheifelemu, ktorý skóroval z medzikružia. Na prelome prvej a druhej tretiny odolali Nóri aj pri druhom pobyte Östbyho na trestnej lavici.
V 24. min pri DeMelovom treste vrátil Nórsku vedenie Steen. Kanaďania odpovedali v čase 31:57 tiež v početnej výhode, kedy po Scheifeleho strele dorazil puk za Normanna Vilardi. Nóri inkasovali až v 15. oslabení na turnaji.
Kanada sa ubránila pri trestoch Browna a Martoneho a v 39. min 18-ročný nórsky útočník Eriksen v šanci netrafil bekhendom odkrytú bránku.
Po 31 sekundách tretej časti Kanada prvýkrát viedla. Cozens ušiel v oslabení Johannesenovi a zasunul puk pri ľavej tyči za Normanna.
Nóri potom odolali pri Krogdahlovom treste a v 46. min im pomohla po O'Reillyho strele horná tyč. V čase 48:09 ale vyrovnal tečúce Kaasastulove strely Steen a za 48 sekúnd otočil stav Koblar, ktorý zmenil smer Pettersenovej rany.
Nóri tak boli blízko tretej výhre nad Kanadou, ktorú zdolali na MS v roku 2000 v Petrohrade 4:3 a pred tromi rokmi v Rige 3:2 po samostatných nájazdoch.
Predĺženie ale vynútil 99 sekúnd pred koncom pri power play Kanady tečujú Celebriniho strely O 'Reilly.
V nastavení po kombinácii Celebriniho a Boucharda rozhodol do odkrytej bránky Scheifele.
