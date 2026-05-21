    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    MS v hokeji 2026
    21.05.2026, Skupina B
    6 - 5
    2:2, 1:1, 2:2, 1:0
    Po predĺžení
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    PrehľadOnline prenosVideoSumárReakcieFotogaléria

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Mark Scheifele oslavuje gól v zápase Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (8)
    Mark Scheifele oslavuje gól v zápase Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|21. máj 2026 o 19:21
    ShareTweet0

    Video, zostrih a góly zo zápasu Kanada - Nórsko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Kanadskí hokejisti šokujúco stratili bod vo štvrtom zápase na MS v hokeji 2026. S Nórskom vyhrali v skupine B až 6:5 po predĺžení.

    Nóri v úvode prečkali Celebriniho šancu aj Östbyho vylúčenie a potom Normann zlikvidoval aj Cozensovu možnosť.

    V čase 5:18 sa sami ujali vedenia. Talbota prekonal z hranice ľavého kruhu Bakke Olsen. Tím kouča Pettera Thoresena sa ubránil aj pri Steenovom treste a v 12. minúte zvýšil strelou od modrej čiary cez clonu Johannesen.

    Za 113 sekúnd prekonal Normanna z pozície medzi kruhmi v páde Scheifele a ukončil nórsku nepriestrelnosť trvajúcu 145 minút a 23 sekúnd.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Mikkel Oby-Olsen a Dylan Holloway počas zápasu v základnej B-skupine Kanada - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Mark Scheifele strieľa gól počas zápasu v základnej B-skupine Kanada - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Robert Thomas a Noah Steen počas zápasu v základnej B-skupine Kanada - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Norway's Noah Steen, left, celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Norway, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)
    8 fotografií
    Norway's Noah Steen, left, scores against Canada's goaltender Cam Talbot during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Norway, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Norway's Johannes Johannesen celebrates with teammates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Norway, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Mark Scheifele scores against Norway's goaltender Tobias Normann, right, and Norway's Tinus Luc Koblar, left, next to Canada's Ryan O'Reilly, center, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Norway, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Norway's Petter Vesterheim, left, and Canada's Macklin Celebrini fight for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Norway, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)

    V 18. min bolo vyrovnané. Wotherspoon nabil Scheifelemu, ktorý skóroval z medzikružia. Na prelome prvej a druhej tretiny odolali Nóri aj pri druhom pobyte Östbyho na trestnej lavici.

    V 24. min pri DeMelovom treste vrátil Nórsku vedenie Steen. Kanaďania odpovedali v čase 31:57 tiež v početnej výhode, kedy po Scheifeleho strele dorazil puk za Normanna Vilardi. Nóri inkasovali až v 15. oslabení na turnaji.

    Kanada sa ubránila pri trestoch Browna a Martoneho a v 39. min 18-ročný nórsky útočník Eriksen v šanci netrafil bekhendom odkrytú bránku.

    Po 31 sekundách tretej časti Kanada prvýkrát viedla. Cozens ušiel v oslabení Johannesenovi a zasunul puk pri ľavej tyči za Normanna.

    Nóri potom odolali pri Krogdahlovom treste a v 46. min im pomohla po O'Reillyho strele horná tyč. V čase 48:09 ale vyrovnal tečúce Kaasastulove strely Steen a za 48 sekúnd otočil stav Koblar, ktorý zmenil smer Pettersenovej rany.

    Nóri tak boli blízko tretej výhre nad Kanadou, ktorú zdolali na MS v roku 2000 v Petrohrade 4:3 a pred tromi rokmi v Rige 3:2 po samostatných nájazdoch.

    Predĺženie ale vynútil 99 sekúnd pred koncom pri power play Kanady tečujú Celebriniho strely O 'Reilly.

    V nastavení po kombinácii Celebriniho a Boucharda rozhodol do odkrytej bránky Scheifele.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    4
    3
    1
    0
    0
    22:9
    11
    2
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Na snímke Martin Pospíšil (Slovensko) a Mikkel Aagaard (Dánsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Na snímke Martin Pospíšil (Slovensko) a Mikkel Aagaard (Dánsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026
    teraz
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Na snímke Martin Pospíšil (Slovensko) a Mikkel Aagaard (Dánsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Na snímke Martin Pospíšil (Slovensko) a Mikkel Aagaard (Dánsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026