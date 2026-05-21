Kanada zachraňovala fiasko v hre bez brankára. S Nórskom uspela až v predĺžení

MS v hokeji 2026 - skupina B
Kanada - Nórsko 6:5 pp (2:2, 1:1, 1:2 - 1:0)
Góly: 14. Scheifele, 18. Scheifele (Wotherspoon, Vilardi), 32. Vilardi (Scheifele, Bouchard), 41. Cozens (Nurse), 59. O´Reilly (Celebrini, Bouchard), 61. Scheifele (Bouchard, Celebrini) – 6. Bakke Olsen (Elvsveen, Vesterheim), 12. Johannesen (Martinsen, Koblar), 24. Steen (Vesterheim, Johannesen), 49. Kasastul (Steen), 50. Koblar (Pettersen, Johannesen)
Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Hronský - Durmis (obaja SR), Nyqvist (Švéd.)
Vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0
Diváci: 5938
Kanada: Talbot – Wotherspoon, Bouchard, Rielly, DeMelo, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Crosby, Celebrini, Martone – Scheifele, Thomas, Vilardi – Tavares, O'Reilly, Holloway – Cozens, Minten, Brown – Mercer
Nórsko: Normann – Kasastul, Krogdahl, Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Pettersen, Koblar, Martinsen – Vesterheim, Bakke Olsen, Elvsveen – Öby-Olsen, Salsten, Ronnild – Steen, Ostrem Salsten, Jacob Berglund – Eriksen
Kanadskí hokejisti šokujúco stratili bod vo štvrtom zápase na MS v hokeji 2026. S Nórskom vyhrali v skupine B až 6:5 po predĺžení.
O ich triumfe vo Fribourgu rozhodol útočník Mark Scheifele, ktorý v predĺžení zavŕšil svoj hetrik.
Nóri favoritovi vzdorovali po celý zápas a boli blízko k víťazstvu, no Kanaďania vyrovnali v závere počas hry bez brankára. Na konte majú 11 bodov a po štyroch víťazstvách sú na čele skupiny.
Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Tomáš Hronský, na čiarach mu pomáhal krajan Oto Durmis.
Kanaďania nastúpia na ďalší zápas už v piatok 22. mája o 16.20 h proti Slovinsku, Nóri budú hrať v sobotu o 20.20 so Švédskom.
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Nóri v úvode prečkali Celebriniho šancu aj Östbyho vylúčenie a potom Normann zlikvidoval aj Cozensovu možnosť.
V čase 5:18 sa sami ujali vedenia. Talbota prekonal z hranice ľavého kruhu Bakke Olsen. Tím kouča Pettera Thoresena sa ubránil aj pri Steenovom treste a v 12. minúte zvýšil strelou od modrej čiary cez clonu Johannesen.
Za 113 sekúnd prekonal Normanna z pozície medzi kruhmi v páde Scheifele a ukončil nórsku nepriestrelnosť trvajúcu 145 minút a 23 sekúnd. V 18. min bolo vyrovnané.
Wotherspoon nabil Scheifelemu, ktorý skóroval z medzikružia. Na prelome prvej a druhej tretiny odolali Nóri aj pri druhom pobyte Östbyho na trestnej lavici.
II. tretina:
V 24. min pri DeMelovom treste vrátil Nórsku vedenie Steen. Kanaďania odpovedali v čase 31:57 tiež v početnej výhode, kedy po Scheifeleho strele dorazil puk za Normanna Vilardi.
Nóri inkasovali až v 15. oslabení na turnaji. Kanada sa ubránila pri trestoch Browna a Martoneho a v 39. min 18-ročný nórsky útočník Eriksen v šanci netrafil bekhendom odkrytú bránku.
III. tretina+predĺženie:
Po 31 sekundách tretej časti Kanada prvýkrát viedla. Cozens ušiel v oslabení Johannesenovi a zasunul puk pri ľavej tyči za Normanna.
Nóri potom odolali pri Krogdahlovom treste a v 46. min im pomohla po O'Reillyho strele horná tyč. V čase 48:09 ale vyrovnal tečúce Kaasastulove strely Steen a za 48 sekúnd otočil stav Koblar, ktorý zmenil smer Pettersenovej rany.
Nóri tak boli blízko tretej výhre nad Kanadou, ktorú zdolali na MS v roku 2000 v Petrohrade 4:3 a pred tromi rokmi v Rige 3:2 po samostatných nájazdoch.
Predĺženie ale vynútil 99 sekúnd pred koncom pri power play Kanady tečujú Celebriniho strely O 'Reilly.
V nastavení po kombinácii Celebriniho a Boucharda rozhodol do odkrytej bránky Scheifele.