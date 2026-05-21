    Kanada
    6 - 5
    2:2, 1:1, 2:2, 1:0
    Po predĺžení
    Kanada zachraňovala fiasko v hre bez brankára. S Nórskom uspela až v predĺžení

    Na snímke hráči Kanady Zach Whitecloud (vľavo) a Robert Thomas (vpravo) sa tešia z gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Mark Scheifele.
    Fotogaléria (8)
    Na snímke hráči Kanady Zach Whitecloud (vľavo) a Robert Thomas (vpravo) sa tešia z gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Mark Scheifele. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|21. máj 2026 o 18:47
    Kanada dnes zdolala Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Kanada - Nórsko 6:5 pp (2:2, 1:1, 1:2 - 1:0)

    Góly: 14. Scheifele, 18. Scheifele (Wotherspoon, Vilardi), 32. Vilardi (Scheifele, Bouchard), 41. Cozens (Nurse), 59. O´Reilly (Celebrini, Bouchard), 61. Scheifele (Bouchard, Celebrini) – 6. Bakke Olsen (Elvsveen, Vesterheim), 12. Johannesen (Martinsen, Koblar), 24. Steen (Vesterheim, Johannesen), 49. Kasastul (Steen), 50. Koblar (Pettersen, Johannesen)

    Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Hronský - Durmis (obaja SR), Nyqvist (Švéd.)

    Vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0

    Diváci: 5938

    Kanada: Talbot – Wotherspoon, Bouchard, Rielly, DeMelo, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Crosby, Celebrini, Martone – Scheifele, Thomas, Vilardi – Tavares, O'Reilly, Holloway – Cozens, Minten, Brown – Mercer

    Nórsko: Normann – Kasastul, Krogdahl, Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Pettersen, Koblar, Martinsen – Vesterheim, Bakke Olsen, Elvsveen – Öby-Olsen, Salsten, Ronnild – Steen, Ostrem Salsten, Jacob Berglund – Eriksen

    Kanadskí hokejisti šokujúco stratili bod vo štvrtom zápase na MS v hokeji 2026. S Nórskom vyhrali v skupine B až 6:5 po predĺžení.

    O ich triumfe vo Fribourgu rozhodol útočník Mark Scheifele, ktorý v predĺžení zavŕšil svoj hetrik.

    Nóri favoritovi vzdorovali po celý zápas a boli blízko k víťazstvu, no Kanaďania vyrovnali v závere počas hry bez brankára. Na konte majú 11 bodov a po štyroch víťazstvách sú na čele skupiny.

    VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Tomáš Hronský, na čiarach mu pomáhal krajan Oto Durmis.

    Kanaďania nastúpia na ďalší zápas už v piatok 22. mája o 16.20 h proti Slovinsku, Nóri budú hrať v sobotu o 20.20 so Švédskom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    4
    3
    1
    0
    0
    22:9
    11
    2
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Nóri v úvode prečkali Celebriniho šancu aj Östbyho vylúčenie a potom Normann zlikvidoval aj Cozensovu možnosť.

    V čase 5:18 sa sami ujali vedenia. Talbota prekonal z hranice ľavého kruhu Bakke Olsen. Tím kouča Pettera Thoresena sa ubránil aj pri Steenovom treste a v 12. minúte zvýšil strelou od modrej čiary cez clonu Johannesen.

    Za 113 sekúnd prekonal Normanna z pozície medzi kruhmi v páde Scheifele a ukončil nórsku nepriestrelnosť trvajúcu 145 minút a 23 sekúnd. V 18. min bolo vyrovnané.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Mikkel Oby-Olsen a Dylan Holloway počas zápasu v základnej B-skupine Kanada - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Mark Scheifele strieľa gól počas zápasu v základnej B-skupine Kanada - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Robert Thomas a Noah Steen počas zápasu v základnej B-skupine Kanada - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Norway's Noah Steen, left, celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Norway, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)
    8 fotografií
    Norway's Noah Steen, left, scores against Canada's goaltender Cam Talbot during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Norway, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)

    Wotherspoon nabil Scheifelemu, ktorý skóroval z medzikružia. Na prelome prvej a druhej tretiny odolali Nóri aj pri druhom pobyte Östbyho na trestnej lavici.

    II. tretina:

    V 24. min pri DeMelovom treste vrátil Nórsku vedenie Steen. Kanaďania odpovedali v čase 31:57 tiež v početnej výhode, kedy po Scheifeleho strele dorazil puk za Normanna Vilardi.

    Nóri inkasovali až v 15. oslabení na turnaji. Kanada sa ubránila pri trestoch Browna a Martoneho a v 39. min 18-ročný nórsky útočník Eriksen v šanci netrafil bekhendom odkrytú bránku.

    III. tretina+predĺženie:

    Po 31 sekundách tretej časti Kanada prvýkrát viedla. Cozens ušiel v oslabení Johannesenovi a zasunul puk pri ľavej tyči za Normanna.

    Nóri potom odolali pri Krogdahlovom treste a v 46. min im pomohla po O'Reillyho strele horná tyč. V čase 48:09 ale vyrovnal tečúce Kaasastulove strely Steen a za 48 sekúnd otočil stav Koblar, ktorý zmenil smer Pettersenovej rany.

    Nóri tak boli blízko tretej výhre nad Kanadou, ktorú zdolali na MS v roku 2000 v Petrohrade 4:3 a pred tromi rokmi v Rige 3:2 po samostatných nájazdoch.

    Predĺženie ale vynútil 99 sekúnd pred koncom pri power play Kanady tečujú Celebriniho strely O 'Reilly.

    V nastavení po kombinácii Celebriniho a Boucharda rozhodol do odkrytej bránky Scheifele.

    Program MS v hokeji 2026 - štvrtok, 21. mája

    21.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    6 PP - 5
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    1 - 7
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    21.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Mark Scheifele oslavuje gól v zápase Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Mark Scheifele oslavuje gól v zápase Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026
