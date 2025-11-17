Najväčší debakel v dejinách Slovenska, rozdiel dvoch tried. Je to veľká bolesť, priznal líder

LIPSKO. Žiadna chémia, žiadny útok, deravá obrana. Sen o zázračnom priamom postupe na svetový šampionát vystriedala krutá realita na ihrisku.
Fenomenálny vstup do kvalifikácie vymenil katastrofálny záver. Spoločným menovateľom je Nemecko. Futbalisti Slovenska v poslednom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta prehrali v Lipsku vysoko 0:6.
„Je to emočný kolotoč. Z fantastickej emócie sa stalo toto. Dnes nám to nevyšlo. Bol to nevydarený výkon, ale v marci sa pobijeme o postup. Stále sme v hre,“ hodnotil pre Sport 1 brankár Martin Dúbravka.
„Keď sa pozrieme na spôsob, akým Nemci hrali, ako agresívne, koľko šancí si vypracovali, tak boli nad naše sily. Mohli sme inkasovať aj viacej, mali sme iba jednu šancu,“ dodal Dúbravka.
Nemci postupujú na najväčší turnaj priamo, Slovákov čaká baráž.
Veľká bolesť
Po 45 minútach svietilo na svetelnej tabuli v Lipsku 4:0. Futbalisti Slovenska zažili aj najhorší prvý polčas v dejinách samostatnosti, aspoň čo sa týka výsledku. A to ešte zázračný zákrok predviedol brankár Martin Dúbravka.
„Je to veľká bolesť, veľké sklamanie, veľký smútok. Nemci ukázali extratriedu,“ hodnotil obranca Dávid Hancko.
Je to najvyššia prehra pod vedením trénera Francesca Calzonu. Najväčší debakel v kvalifikačnom zápase v dejinách samostatnosti.
Rovnakým výsledkom prehrali Slováci vo Švédsku i v Argentíne, ale to boli iba prípravné zápasy bez najväčších hviezd.
Slováci v predošlých piatich zápasoch inkasovali iba dva góly, oba proti Severným Írom.
Proti Nemcom však defenzíva vôbec nefungovala. Čo sa stalo?
Nemecko - Slovensko 6:0 (4:0)
Góly: 36. a 41. Sané, 18. Woltemade, 29. Gnabry, 67. Baku, 79. Ouedraogo
Rozhodovali: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)
ŽK: Thiaw, Tah
Diváci: 40.120
Nemecko: Baumann - Kimmich (63. Baku), Tah, Schlotterbeck (63. Thiaw), Raum (72. Brown) - Goretzka, Pavlovič (46. Nmecha) - Sané, Gnabry, Wirtz (77. Ouedraogo) - Woltemade
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér (46. Schranz), Škriniar, Obert, Hancko - Bero (24. Rigo), Lobotka, Duda (46. Šatka) - Ďuriš (82. Pekarík), Strelec (68. Bobček), Sauer
Vybuchli, hrdý kapitán
„Dnes sme vybuchli. Veľmi zlý zápas, ťažký deň, hrali sme bojazlivo a odovzdane. Je to škoda, pretože Nemci to ihneď vycítili, využili a úplne nás prevýšili. Treba uznať ich kvalitu, boli omnoho lepší ako my. Dnes tam veľa pozitívnych vecí nebolo, ale ja som na kabínu hrdý,“ tvrdil kapitán a šéf obrany Milan Škriniar. Aj jemu zápas vôbec nevyšiel.
Tréner Francesco Calzona pred zápasom v Lipsku veril: „Pokiaľ hráme proti súperovi, ktorý chce hrať futbal, je to určite pre nás výhoda. Vyhovujú nám konštruktívne mužstvá.“
V pondelok to však vôbec neplatilo. Nemci od začiatku dominovali v držaní lopty 72:28, v počte streleckých pokusov 22:6, v počte striel 10:2, v počte gólových šancí 7:1, proste vo všetkom. Slováci pôsobili zakríknuto, pasívne, vyčerpane a iba sa bránili. Bol to boj o prvé miesto, ale rozdiel na ihrisku bol obrovský.
Slováci v prvom zápase zdolali Nemcov 2:0, čo bola senzácia. V odvete už favorit nič nepodcenil. Dobre sa na Slovákov pripravili. Prečítali ich.
Calzona: Je mi to ľúto
Tréner Francesco Calzona neprekvapil, nasadil osvedčenú zostavu. Po zápase tvrdil, že jeho tím vyčerpal predošlý zápas so Severným Írskom.
"Keď sa prehrá takýmto spôsobom, tak mi to je ľúto za hráčov. Je to ťažký moment pre nás, ale myslím si, že napriek vysokej prehre sme urobili v kvalifikácii maximum," opisoval tréner Slovákov.
"Ukázalo sa, že sme neprišli v ideálnej kondícii. Bol tam úsek zápasu, počas ktorého sme si vytvorili asi tri šance. Za stavu 1:0 pre domácich mal gólovú šancu Ďuriš, mohlo sa to vyvíjať inak, ale na priebehu by to podľa mňa nezmenilo nič. Videli sme najlepšie Nemecko za uplynulý rok," vysvetľoval šéf realizačného tímu.
„Je mi to ľúto, ťažký moment pre nás. Napriek tomu sme v kvalifikácii urobili maximum. Neprišli sme až tak dobre pripravení,“ tvrdil tréner Slovákov.
VIDEO: Hodnotenie trénera F. Calzonu
Splnili plán
Slováci napriek tomu v kvalifikácii splnili plán, cieľ a povinnosť. Zo šiestich zápasov vyhrali až štyri, v skupine skončili na očakávanom druhom mieste.
"Náš sen stále žije a v marci budeme musieť urobiť všetko pre to, aby sme ho naplnili," vyhlásil Škriniar.
Stále môžu postúpiť na majstrovstvá sveta. V skupine skončili na druhom mieste a v marci ich čaká baráž.
„Je to škvrna na záver. Toto nebol výbuch, ale realita. Naši cieľ splnili a treba im poďakovať. Nemci mali svoj deň a prevýšili nás vo všetkom,“ hodnotil pre SPORT 1 bývalý reprezentant Martin Škrtel.