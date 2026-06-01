    Alžírsko počíta aj so zraneným Zidanom. Lídrom na MS bude skúsený Mahrez

    Luca Zidane (Autor: SITA/AP)
    TASR|1. jún 2026 o 08:35
    V skupine vyzve obhajcov titulu z Argentíny.

    Útočník Riyad Mahrez je najvýraznejšou osobnosťou v nominácii alžírskej futbalovej reprezentácie na nadchádzajúce MS v USA, Kanade a Mexiku.

    Tridsaťpäťročný päťnásobný šampión Premier League s Leicesterom a Manchestrom City odohral uplynulú sezónu v Saudskej Arábii za Al Ahli Džidda.

    V 27-člennej nominácii sú až štyria brankári. Príčinou je, že tréner Vladimir Petkovič nechcel zatiaľ vylúčiť možnosť, že sa na šampionáte predstaví aj Luca Zidane.

    Jednotka medzi žrďami alžírskeho tímu si v zápase jeho Granady privodil zranenie čeľuste a otras mozgu a jeho štart na podujatí je otázny. Na konečnej súpiske môže byť maximálne 26 hráčov a jeden zo štvorice brankárov na nej napokon nebude.

    Alžírsko čaká 16. júna duel proti obhajcom titulu z Argentíny. V J-skupine nastúpia aj proti Rakúsku a Jordánsku.

    Nominácia Alžírska na MS 2026

    brankári: Oussama Benbot (USM Alžír), Melvin Mastil (Nyon), Abdelatif Ramdane (MC Alžír), Luca Zidane (Granada)

    obrnacovia: Achref Abada (USM Alžír), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Dortmund), Samir Chergui (FC Paríž), Jaouen Hadjam (Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance Tunis)

    stredopoliari: Houssem Aouar (Al Ittihád Džidda), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Frankufrt), Ibarhaim Maza (Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Enschede)

    útočníci: Mohamed Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Győr), Adil Boulbina (Al Duhail Dauha), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam), Riyad Mahrez (Al Ahli Džidda)

    Program Alžírska na MS vo futbale 2026

    17.06. 03:00
    | J | Matchday 7
    Argentína
    vs.
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    23.06. 05:00
    | J | Matchday 13
    Jordánsko
    vs.
    Alžírsko
    San Francisco | San Francisco
    28.06. 04:00
    | J | Matchday 18
    Alžírsko
    vs.
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City

    Tabuľka skupiny J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AlžírskoAlžírskoDZA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ArgentínaArgentínaARG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    MS vo futbale 2026

    Gilberto Mora
