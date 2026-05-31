Weiss štartuje novú éru. Slováci vyzvú outsidera, šancu dostanú nové tváre

Slovenská futbalová reprezentácia sa predstaví premiérovo v Dunajskej Strede a po 14 rokoch pod trénerom Vladimírom Weissom.
Ten začne svoj druhý angažmán pri národnom tíme prípravným zápasom proti Malte, s ktorou „sokoli“ ešte nikdy neprehrali. Úvodný výkop duelu je na programe v pondelok o 18.00 h.
Slováci sa v júnovom asociačnom termíne pripravujú na jesennú C-divíziu Ligy národov, v ktorej po tretí raz zabojujú o postup vyššie. Proti Malte, ktorá nezvládla v marci baráž o postup do C-divízie LN, sú v pozícii jasných favoritov.
Niekdajší „futbalový trpaslík“ však dokázal vo vlaňajšej kvalifikácii na MS vyhrať vo Fínsku a dva razy remizovať s Litvou. Malťania už navyše Slovákov raz prekvapili, a to v kvalifikácii o postup na MS 2022, keď s nimi v Trnave remizovali 2:2.
Slovensko - Malta
prípravný zápas - pondelok 1. júna o 18.00 h (Dunajská Streda)
predpokladaná zostava SR: Takáč - Pávek, Vavro, Valjent, Hancko - Duda, Bero, Bari - Galčík, Strelec, Faško
Rozhodujú: Káprály - Kóbor, Georgiou (všetci Maď.)
Tréner Weiss navyše povolal šesť nováčikov, ku ktorým pribudol po zranení brankára Mareka Rodáka taktiež Ľubomír Belko. Šancu im chce dať aj na úkor chýbajúcich ťahúňov, vrátane tých, ktorým v účasti zabránili zranenia či rodinné dôvody.
Pätica z týchto reprezentantov je z najvyššej slovenskej súťaže a práve oni by mali dostať šancu v pondelok v Dunajskej Strede a v piatok v Košiciach proti Čiernej Hore.
Šancu dostal pravý obranca Hugo Pavek (AS Trenčín), ktorý by mohol byť na pravom kraji obrany nástupcom Petra Pekaríka. Ten je na svojom rozlúčkovom zraze. Na opačnej strane môže nastúpiť Krisztián Bari z MŠK Žilina.
Táto dvojica by mala čeliť dvom najvýraznejším maltským hráčom, krídelníkom Ilyasovi Chouarefovi (FC Sion) a Irvinovi Cardonovi zo St. Etienne. Túto dvojicu dopĺňa spomedzi maltských ťahúňov ešte stredopoliar Teddy Teuma zo Standardu Liege.
Zo svojho predošlého pôsobiska povolal Weiss stredopoliara Artura Gajdoša. Okrem neho si pravdepodobne odbyje premiéru aj ďalší hráč Slovana - brankár Dominik Takáč, ktorý bol nominovaný premiérovo ešte v júni 2022, no pri zranení Rodáka sa dostáva do pozície jednotky.
Zvyšní dvaja hráči z Niké ligy sú člen jedenástky roka, krídelník Roland Galčík z Podbrezovej a najlepší strelec i hráč uplynulej sezóny NL Michal Faško zo Žiliny.
„Ťažko povedať, možno mám aj šťastie, že sme dostali tento dar dvoch prípravných zápasov. Je otázne, či by som dostal pozvánku, keby to boli ostré zápasy. Ale to je jedno, som tu. A keď už som tu, som pripravený a sebavedomý, po takej sezóne by som aj mal byť. Teším sa a verím, že šancu dostanem,“ povedal Faško pre web futbalsfz.sk.