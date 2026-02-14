    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina C
    3 - 4
    2:1, 0:1, 1:2
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    PrehľadOnline prenosSumár

    Nemci na úvodný triumf nenadviazali. Poradie v skupine zamiešali hokejisti Lotyšska

    Fotka zo zápasu Nemecko - Lotyšsko na ZOH 2026.
    Fotka zo zápasu Nemecko - Lotyšsko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|14. feb 2026 o 14:30
    ShareTweet0

    Hokejisti Lotyšska zdolali v zápase skupiny C na hokejovom turnaji na ZOH 2026 tím Nemecka. Pozrite si sumár, priebeh a góly.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina C

    Nemecko - Lotyšsko 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

    Góly: 3. Reichel (Kahun, Kälble), 17. Kälble (Tiffels), 58. Stützle (Draisaitl, Peterka) – 16. Ločmelis (Girgensons, Krastenbergs), 29. Ločmelis (Balcers, Balinskis), 49. Tralmaks (Girgensons, Jaks), 52. Krastenbergs (Daugavinš, Šmits)

    Rozhodcovia: Dwyer (Kan.), MacFarlane (USA) – Cherrey (Kan.), Hautamaki (Fín.), vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

    Nemecko: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller – Tiffels, Draisaitl, Samanski – Stachowiak, Stützle, Peterka – Kahun, Michaelis, Reichel – Ehl, Sturm, Rieder

    Lotyšsko: Šilovs – Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits, Cibulskis – Tralmaks, Girgensons, Vilmanis – Krastenbergs, Blugers, Daugavinš – Balcers, Ločmelis, Ri. Bukarts – Dzierkals, Batna, Ravinskis – Ro. Bukarts

    Hokejisti Lotyšska 3:4 v druhom zápase oboch tímov v základnej C-skupine na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne.

    Pripísali si tak prvé víťazstvo na ZOH 2026 a v tabuľke sa bodovo vyrovnali svojmu súperovi aj Američanom, ktorých čakal v sobotu o 21.10 h zápas proti Dánsku.

    Lotyši odohrajú v C-skupine ešte duel s Dánmi v nedeľu o 19.10 h, zatiaľ čo Nemci sa v nedeľu o 21.10 h stretnú s USA.

    Priebeh zápasu Nemecko - Lotyšsko

    I. tretina:

    Nemci otvorili skóre už v úvode 3. minúty, keď sa Lukas Reichel dostal do úniku a strelou popod vyrážačku prekonal Artursa Šilovsa.

    Lotyši vyrovnali na 1:1 v 16. minúte vo svojej prvej presilovke zásluhou Dansa Ločmelisa, ktorý dostal zľava prihrávku pred odkrytú bránu.

    II. tretina:

    Zverenci Harolda Kreisa si ale prinavrátili vedenie už o vyše minúty hry neskôr. Aj Lukas Kläble našiel priestor pod Šilovsovou vyrážačkou a skóroval na 2:1.

    Lotyši ale opäť odpovedali, tentokrát v početnej prevahe o dvoch hráčov, keď Ločmelis v 29. minúte z pravého kruhu pridal svoj druhý presný zásah v stretnutí a vyrovnal na 2:2.

    III. tretina:

    Zverenci Harijsa Vitolinša sa presadili aj v hre päť na päť, krátko po ubránenom oslabení unikol Eduards Tralmaks z pravého krídla a v 49. minúte prekonal Philippa Grubauera.

    O tri minúty hry neskôr odskočili Lotyši na dvojgólový rozdiel po spolupráci dvoch bývalých hráčov Michaloviec.

    Kaspars Daugavinš spoza brány našiel medzi kruhmi Renarsa Krastenbergsa, ktorý sa nemýlil.

    Nemci znížili na konečných 3:4 v hre bez brankára v 58. minúte, keď útočník Ottawy Senators Tim Stützle zblízka pretlačil puk za bránkovú čiaru.

    Program a výsledky - sobota, 14. február

    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina C
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    3 - 4
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 16:40
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    USAUSAUSA
    1
    1
    0
    0
    0
    5:1
    3
    2
    NemeckoNemeckoGER
    2
    1
    0
    0
    1
    6:5
    3
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    2
    1
    0
    0
    1
    5:8
    3
    4
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Fotka zo zápasu Nemecko - Lotyšsko na ZOH 2026.
    Fotka zo zápasu Nemecko - Lotyšsko na ZOH 2026.
    Nemci na úvodný triumf nenadviazali. Poradie v skupine zamiešali hokejisti Lotyšska
    dnes 14:30
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Fotka zo zápasu Nemecko - Lotyšsko na ZOH 2026.
    Fotka zo zápasu Nemecko - Lotyšsko na ZOH 2026.
    Nemci na úvodný triumf nenadviazali. Poradie v skupine zamiešali hokejisti Lotyšska
    dnes 14:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Nemci na úvodný triumf nenadviazali. Poradie v skupine zamiešali hokejisti Lotyšska