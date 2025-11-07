    McLareny diktujú tempo, v tréningu dominovali. Verstappen medzi poslednými

    Lando Norris
    Lando Norris (Autor: TASR/AP)
    ČTK|7. nov 2025 o 19:19
    ShareTweet0

    Holanďan zaostal o viac než sekundu.

    SAO PAULO. V jedinom tréningu na Veľkú cenu Brazílie formuly 1 bol najrýchlejší Brit Lando Norris z McLarenu.

    Vedúci muž priebežného poradia šampionátu bol na trati Interlagos rýchlejší o 23 tisícin sekundy ako jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri.

    Tretí skončil Nico Hülkenberg zo Sauberu so stratou až šiestich desatín na prvého Norrisa. Dnešný program pokračuje od 19.30 h SEČ kvalifikáciou na sobotňajší šprint.

    Dvadsaťpäťročný Norris obhajuje štyri podujatia pred koncom seriálu MS náskok jediného bodu pred Piastrim. Tretí Max Verstappen z Red Bullu stráca na Brita 36 bodov.

    Úradujúci šampión Verstappen, ktorý môže v Sao Paule zvíťaziť tretíkrát za sebou, zajazdil v tréningu na tvrdšej zmesi pneumatík až 17. čas.

    Na Norrisa stratil 1,393 sekundy. Jeho tímový kolega Júki Cunoda havaroval, v závere sa ale na trať vrátil.

    Vďaka samostatne bodovanému šprintu je cez víkend namiesto tradičných 25 bodov v hre 33.

    Skrátené preteky na 100 kilometrov sa pôjde v sobotu od 15.00 h SEČ, o štyri hodiny neskôr príde na rad kvalifikácia na hlavné preteky. Veľká cena Brazílie odštartuje v nedeľu o 18.00 h SEČ.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Lando Norris
    Lando Norris
    McLareny diktujú tempo, v tréningu dominovali. Verstappen medzi poslednými
    dnes 19:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»McLareny diktujú tempo, v tréningu dominovali. Verstappen medzi poslednými