McLareny diktujú tempo, v tréningu dominovali. Verstappen medzi poslednými

SAO PAULO. V jedinom tréningu na Veľkú cenu Brazílie formuly 1 bol najrýchlejší Brit Lando Norris z McLarenu.
Vedúci muž priebežného poradia šampionátu bol na trati Interlagos rýchlejší o 23 tisícin sekundy ako jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri.
Tretí skončil Nico Hülkenberg zo Sauberu so stratou až šiestich desatín na prvého Norrisa. Dnešný program pokračuje od 19.30 h SEČ kvalifikáciou na sobotňajší šprint.
Dvadsaťpäťročný Norris obhajuje štyri podujatia pred koncom seriálu MS náskok jediného bodu pred Piastrim. Tretí Max Verstappen z Red Bullu stráca na Brita 36 bodov.
Úradujúci šampión Verstappen, ktorý môže v Sao Paule zvíťaziť tretíkrát za sebou, zajazdil v tréningu na tvrdšej zmesi pneumatík až 17. čas.
Na Norrisa stratil 1,393 sekundy. Jeho tímový kolega Júki Cunoda havaroval, v závere sa ale na trať vrátil.
Vďaka samostatne bodovanému šprintu je cez víkend namiesto tradičných 25 bodov v hre 33.
Skrátené preteky na 100 kilometrov sa pôjde v sobotu od 15.00 h SEČ, o štyri hodiny neskôr príde na rad kvalifikácia na hlavné preteky. Veľká cena Brazílie odštartuje v nedeľu o 18.00 h SEČ.