Piastri mal problémy s motorom, Hamilton havaroval. Tréning v Baku ovplyvnili úlomky z obrubníka

BAKU. Lando Norris z McLarenu bol najrýchlejší v prvom tréningu na Veľkú cenu Azerbajdžanu v piatok, ktorý bol prerušený červenou vlajkou, pričom jeho tímový kolega a líder šampionátu Oscar Piastri skončil druhý po probléme s pohonnou jednotkou.
Hodinová jazda na okruhu v Baku bola prerušená na 25 minút kvôli opravám obrubníkov, čo narušilo plány tímov, ale umožnilo McLarenu opraviť Piastriho auto bez straty ďalšieho času na trati.
„Na trati boli úlomky, ktoré nepochádzali z auta, ale z časti obrubníka, ktorá sa uvoľnila, a obávali sa, že nie je bezpečne upevnená,“ povedal šéf tímu Racing Bulls Alan Permane pre Sky Sports počas tréningu.
Norris zajazdil najrýchlejší čas 1:42,704 na mestskom okruhu, pričom Piastri zaostal o 0,310 sekundy po návrate na trať.
Austrálčan, ktorý má pred Norrisom náskok 31 bodov a zostáva mu osem podujatí, narazil pravým zadným kolesom do bariéry na zákrute 15, no vyhol sa vážnejším škodám a absolvoval 14 kôl oproti 19 Norrisovým.
Charles Leclerc z Ferrari, ktorý mal pole position v Baku posledné štyri roky, bol tretí so stratou 0,552 sekundy.
George Russell z Mercedesu, ktorý bol vo štvrtok chorý a vynechal plánovaný mediálny deň, znel cez tímové rádio oslabene, no skončil štvrtý, len 0,001 sekundy za Leclercom.
Alex Albon z Williamsu bol piaty pred Júkim Cunodom a štvornásobným majstrom sveta Maxom Verstappenom z Red Bullu, ktorý zablokoval kolesá a zišiel z trate, no potom auto dokázal otočiť.
Carlos Sainz z Williamsu bol ôsmy a tím Racing Bulls – Liam Lawson a Isack Hadjar – doplnili prvú desiatku.
Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton z Ferrari, ktorý v Baku už vyhral s Mercedesom, narazil do bariéry, poškodil predné krídlo a utrpel defekt. Nakoniec skončil trinásty.