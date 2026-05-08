    ONLINE: Slovensko - Dánsko dnes, príprava pred MS v hokeji 2026 LIVE (1. zápas)

    Slovensko - Dánsko: ONLINE prenos z prípravného zápasu pred MS v hokeji 2026 (piatok).
    Slovensko - Dánsko: ONLINE prenos z prípravného zápasu pred MS v hokeji 2026 (piatok). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|8. máj 2026 o 15:00
    ShareTweet0

    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z prípravného zápasu pred MS v hokeji 2026: Slovensko - Dánsko.

    Slovensko a Dánsko dnes hrajú prípravný zápas pred MS v hokeji 2026. Dejiskom stretnutia bude TiposBet aréna v Spišskej Novej Vsi.

    Kým pre zverencov Vladimíra Országha pôjde už o siedmy prípravný duel, Dáni odohrali o dva menej. Za zmienku stojí spomenúť ich prehru s Fínskom 5:10 či ďalší gólovo bohatý zápas proti Maďarsku 7:4.

    Dánsko naposledy čelilo slovenskému tímu v novembri 2024. Na Nemeckom pohári museli rozhodnúť až nájazdy, v ktorých rozhodol Kristián Pospíšil.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Slovensko - Dánsko dnes, LIVE (príprava na MS v hokeji 2026, NAŽIVO, piatok)

    Reprezentácia  2025/2026
    08.05.2026 o 18:00
    Slovensko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Dánsko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný podvečer pri sledovaní prípravného zápasu slovenskej hokejovej reprezentácia pred MS doma proti Dánsku.

    Dvojzápas s Dánskom je pre zverencov Vladimíra Országa poslednou skúškou pred Majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Po tomto dvojzápase sa dozvieme aj finálnu nomináciu na svetový šampionát. Úvodné buly je naplnánované na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Slovensko - Dánsko: ONLINE prenos z prípravného zápasu pred MS v hokeji 2026 (piatok).online
    Slovensko - Dánsko: ONLINE prenos z prípravného zápasu pred MS v hokeji 2026 (piatok).online
    ONLINE: Slovensko - Dánsko dnes, príprava pred MS v hokeji 2026 LIVE (1. zápas)
    dnes 15:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»ONLINE: Slovensko - Dánsko dnes, príprava pred MS v hokeji 2026 LIVE (1. zápas)