Poriadne drahý konflikt. Real udelil hviezdam jednu z najvyšších pokút v histórii klubu

Futbalisti Aurelien Tchouameni a Federico Valverde dostali od svojho klubu Real Madrid pokutu vo výške 500-tisíc eur.
Túto sumu musia obaja zaplatiť za incidenty počas prípravy tímu na nedeľné El Clasico proti Barcelone.
Obaja mali šarvátku na stredajšom tréningu a ich spor pokračoval aj vo štvrtok na ihrisku a následne i v šatni, kde sa mali hráči pobiť. Ide o jednu z najvyšších interných pokút v histórii klubu.
Tchouameni i Valverde sa k celej situácii v piatok vyjadrili pred klubovou „disciplinárkou“ Realu.
„Počas svojho vystúpenia hráči vyjadrili úplnú ľútosť nad tým, čo sa stalo, a jeden druhému sa ospravedlnili. Okrem toho sa ospravedlnili klubu, spoluhráčom, trénerskému štábu a fanúšikom a obaja súhlasili s akoukoľvek sankciou, ktorú klub považuje za vhodnú.
Za týchto okolností sa Real Madrid rozhodol uložiť každému hráčovi finančnú pokutu vo výške 500 000 eur, čím ukončil príslušné interné postupy,“ uviedol Real Madrid v oficiálnom stanovisku. Hráčom tak udelil iba finančné a nie športové sankcie.
Valverde utrpel podľa AFP pri incidente zranenie hlavy a čaká ho nútená absencia na trávnikoch.
„Po testoch, ktoré vykonal lekársky tím Realu Madrid u nášho hráča Fedeho Valverdeho, mu diagnostikovali kranioencefalickú traumu,“ informoval vo štvrtok španielsky klub.
„Valverde je doma v dobrom stave. Bude potrebovať oddychovať 10 až 14 dní, ako to uvádzajú lekárske protokoly pri tejto diagnóze.“ U 26-ročného francúzskeho reprezentanta Tchouameniho nebolo hlásené žiadne zranenie.
Podľa španielskych médií Valverde odmietol vo štvrtok Tchouamenimu podať ruku a neskôr ho na tréningu fauloval. Ich konflikt vygradoval v šatni, kde hráči pokračovali v ostrej výmene názorov.
Došlo aj k zraneniu Valverdeho, ktorého museli ošetriť v nemocnici. Uruguajský reprezentant, ktorého do nemocnice neďaleko tréningového komplexu Valdebebas sprevádzal tréner Alvaro Arbeloa, potreboval niekoľko stehov na ošetrenie rany na tvári.
Podľa denníka Marca bola rana na tvári Valverdeho spôsobená neúmyselne a nie priamo úderom päsťou Tchouameniho. Marca uviedla, že v tíme vládne napätie, „rozdiely medzi hráčmi sú zjavné a niektorí spolu takmer vôbec nekomunikujú“.
Pred dvoma týždňami sa údajne dostali do konfliktu aj obrancovia Antonio Rüdiger a Alvaro Carreras.