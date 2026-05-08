Dva tituly a sedem rokov vernosti. Košice opúšťa kapitán na vlastnú žiadosť

Michal Chovan (Autor: TASR)
TASR|8. máj 2026 o 19:32
Je čas na zmenu, uviedol.

Slovenský hokejový útočník Michal Chovan po siedmich sezónach skončil v klube HC Košice.

Už bývalý kapitán „oceliarov“ požiadal vedenie o predčasné ukončenie zmluvy. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Chovan prišiel do HC Košice pred sezónou 2019/2020. V rokoch 2023 a 2025 doviedol klub k majstrovskému titulu.

„Na základe vzájomnej dohody, iniciovanej Mišom, došlo k predčasnému ukončeniu jeho zmluvy s klubom. V prvom rade mu ďakujem za jeho dlhoročné pôsobenie a prínos pre náš klub s ,céčkom´ na hrudi. Prajeme mu hlavne veľa zdravia a športových úspechov v novom klube,“ poznamenal športový manažér HC Košice Gabriel Spilar.

Tridsaťosemročný útočník strávil doterajšiu kariéru najmä v slovenskej extralige. Okrem Košíc hral aj za materský HKM Zvolen a krátko za HK Poprad.

Od sezóny 2026/2027 bude mať nové pôsobisko: „Verím, že všetci pochopia moje rozhodnutie a budeme na seba spomínať len v dobrom. Teraz je čas na zmenu a po vzájomnej dohode s klubom sme sa rozhodli, že nebudem pokračovať. Ďakujem, Košice.“

Brankár Henri Kiviaho
