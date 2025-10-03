McLaren si chce zaistiť konštruktérsky titul. Jazdci sa budú hnať uličkami Singapuru

SINGAPUR. Sezóna motoristického seriálu formula 1 pokračuje osemnástym podujatím, ktorým je Veľká cena Singapuru na mestskom okruhu.
Štatistiky a zaujímavosti pred VC Singapuru
Nočná pretekárska trať je jednou z najväčších fyzických výziev sezóny. Jazdci môžu počas pretekov v horúčave a vlhkosti stratiť niekoľko kíl len potením.
Nedeľné preteky budú šestnáste v poradí od prvých v roku 2008.
Štyria aktívni jazdci tu už vyhrali — Fernando Alonso (2008, 2010), Lewis Hamilton (2009, 2014, 2017, 2018), Carlos Sainz (2023) a Norris (2024).
Mercedes, Red Bull a Ferrari tu vyhrali každý po štyrikrát.
Hamilton štartoval zo „pole position“ rovnako štyrikrát. Z prvej pozície vyhrali jazdci desaťkrát.
Veľká cena Singapuru
- Dĺžka okruhu: 4,927 km
- Celková vzdialenosť: 305,337 km (kôl)
- Víťaz v roku 2024: Lando Norris (McLaren)
- Pole position 2024: Lando Norris (McLaren) 1:29.525
- Rekord okruhu v pretekoch: Daniel Ricciardo (RB) 1:34.486 (2024)
- Štart pretekov: 14:00 SELČ
Najnižšia víťazná štartová pozícia bola 15. miesto pre Alonsa v nechválne známom preteku z roku 2008, keď jeho brazílsky tímový kolega Nelson Piquet úmyselne havaroval s Renaultom na pokyn tímu.
Vlaňajšie preteky, len s dvomi odstúpeniami, boli pre Singapur výnimkou, keďže sa neobjavil na trati safety car.
Trať má 19 zákrut, čo je pokles z 23 v roku 2023, a patrí k najkľukatejším.
Druhá šanca pre McLaren
Oscar Piastri z McLarenu vedie pred tímovým kolegom Landom Norrisom o 25 bodov so siedmimi kolami do konca. Max Verstappen z Red Bullu je tretí, so stratou 69 bodov.
Obhajca titulu McLaren má druhú šancu získať desiaty konštruktérsky šampionát tímu. Tím z Wokingu má 623 bodov, náskok 333 pred Mercedesom a ďalšie štyri body stráca Ferrari.
McLaren, víťaz 12 z doterajších 17 pretekov so siedmimi dvojitými triumfami, potrebuje získať 13 bodov, aby si titul definitívne zaistil.
Po Singapure zostane k dispozícii už len 303 bodov, vrátane troch šprintov po 15 bodov.
Piastri vyhral túto sezónu sedemkrát, Norris päťkrát, Verstappen štyrikrát a George Russell z Mercedesu raz.
Hamilton nevyhral od svojej 105. kariérnej výhry v Belgicku 28. júla 2024.
Verstappen má na konte 67 víťazstiev a je tretí v historickom poradí za Michaelom Schumacherom (91). Tento víkend útočí na tretí triumf po sebe, hoci v Singapure ešte nikdy neštartoval z pole position ani nevyhral.
Verstappen bol na pole position šesťkrát v tejto sezóne, Piastri päťkrát, Norris štyrikrát a Russell s Leclercom raz.
Piastri stál na pódiu 14-krát v roku 2025, Norris 13-krát.
Leclercovo druhé miesto v Monaku zostáva najlepším výsledkom Ferrari. Monačan má päť pódiových umiestnení. Hamilton ešte ako jazdec Ferrari na pódium nestál.
Tretie miesto Carlosa Sainza v Azerbajdžane za Williams znamená, že už deväť jazdcov zo siedmich tímov stálo v tejto sezóne na pódiu.
Až do nehody v Azerbajdžane bol Piastri jediným jazdcom, ktorý v tejto sezóne bodoval vo všetkých pretekoch. Nehoda ukončila sériu 42 víkendov so ziskom bodov (vrátane šprintov) a 34 veľkých cien v rade.
Nováčik z Alpine Franco Colapinto je jediným jazdcom na štartovom rošte, ktorý v tomto roku ešte nebodoval.