ONLINE: FC Spartak Trnava - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 9. kolo)

Futbalisti FC Spartak Trnava a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 9. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - MŠK Žilina dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 9. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
10.05.2026 o 19:00
9. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Rozhodca: Ruc – Pozor, Štofik.
Príjemný dobrý podvečer z Trnavy, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 9. kola nadstavby futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti FC Spartak Trnava privítajú v priamom súboji o tretie miesto tabuľky na domácom štadióne hráčov MŠK Žilina. Zápas sa začína o 19:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Trnave patrí v aktuálnej tabuľke Niké ligy druhé miesto so ziskom 53 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Antonia Muňoza zvíťazili v Podbrezovej 3:0 (góly Trnavy Jureškin, Azango, Khorkheli). Najlepším strelcom tímu je Abdulrahman Taiwo, ktorý má na svojom konte 6 gólov.
Žiline patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežne štvrté miesto, na svojom konte majú Šošoni 52 bodov. V poslednom doterajšom zápase zvíťazili na domácom trávniku nad Michalovcami 3:2 (góly MŠK Bzdyl, Narimanidze, Kóša). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý zaznamenal 14 gólov.
.Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne:
28.9.2025 Žilina – Trnava 2:2
15.2.2026 Trnava – Žilina 0:0
7.3.2026 Žilina – Trnava 0:1
Zápas sa teda začína o 19:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Trnave patrí v aktuálnej tabuľke Niké ligy druhé miesto so ziskom 53 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Antonia Muňoza zvíťazili v Podbrezovej 3:0 (góly Trnavy Jureškin, Azango, Khorkheli). Najlepším strelcom tímu je Abdulrahman Taiwo, ktorý má na svojom konte 6 gólov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
30
12
4
14
49:51
40
P
V
P
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body