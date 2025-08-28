Preteky, v ktorých sa nepredbieha. Uspeje Verstappen na domácej trati?

ZANDVOORT. Sezóna motoristického seriálu formula 1 pokračuje pätnástym podujatím, ktorým je Veľká cena Holandska na okruhu Zandvoort.
Štatistiky a zaujímavosti pred VC Holandska
Zandvoort sa vrátil do kalendára v roku 2021 prvýkrát od roku 1985. Tohtoročné preteky budú 35. Veľkou cenou Holandska v rámci majstrovstiev sveta.
Max Verstappen z Red Bullu vyhral svoje domáce preteky v rokoch 2021, 2022 a 2023 z pole position.
Minulý rok opäť štartoval z prvého radu a skončil druhý - 22,8 sekundy za Norrisom. Verstappen viedol 200 z 288 kôl odjazdených v Zandvoorte počas svojho života.
Veľká cena Holandska
- Dĺžka okruhu: 4,259 km
- Celková vzdialenosť: 306,587 km (72 kôl)
- Víťaz v roku 2024: Lando Norris, McLaren
- Pole position 2024: Lando Norris, McLaren – 1:09,673 min
- Rekord okruhu v pretekoch: Lewis Hamilton, Mercedes – 1:11,097 (2021)
- Štart pretekov: 15:00 GMT
Predbiehanie môže byť náročné, keďže od návratu pretekov sa vždy podarilo zvíťaziť z pole position.
Okruh bol otvorený v roku 1948 v prímorských dunách západne od Amsterdamu a je "starej školy" - plynulý, s rýchlymi zmenami smeru a veľkou časťou kola strávenou v zákrutách.
Posledné dve zákruty majú väčší uhol ako Indianapolis Motor Speedway a boxová ulička je najkratšia v sezóne.
Úzka a kľukatá trať so 14 zákrutami je druhá najkratšia po Monaku. Iba 55 percent kola sa jazdí na plný plyn.
200. VC pre Verstappena
Piastri vedie pred spolujazdcom Norrisom o 9 bodov. Verstappen je tretí a na vedúcu pozíciu stráca 97 bodov.
V priebežnom poradí konštruktérov má McLaren (559 bodov) náskok teraz 299 bodov pred druhým Ferrari (260), tretí je Mercedes (236) a štvrtý Red Bull (194).
Hamilton nevyhral už viac ako rok, posledné a 105. víťazstvo v kariére získal 28. júla 2024 v Belgicku.
Piastri vyhral v tejto sezóne šesť zo 14 pretekov, Norris päť, Verstappen dva a George Russell z Mercedesu jeden.
Verstappen vyhral 65 grands prix a v historickom rebríčku je tretí za Michaelom Schumacherom s 91 víťazstvami.
McLaren v tejto sezóne dosiahol sedem umiestnení na prvých dvoch miestach, vrátane posledných štyroch pretekov.
Toľko dvojičiek nemali od roku 1988, keď sa Alainovi Prostovi a Ayrtonovi Sennovi podarilo dosiahnuť 10 víťazstiev.
Druhé miesto Charlesa Leclerca v Monaku zostáva zatiaľ najlepším umiestnením Ferrari v tejto sezóne. Monacký jazdec má teraz na konte päť pódiových umiestnení v sezóne. Hamilton za Ferrari ešte na pódiu nestál.
Piastri je jediným jazdcom, ktorý v tejto sezóne bodoval v každých pretekoch. Austrálčan bodoval počas 40 pretekárskych víkendov v rade, ak započítame aj šprinty, a v 32 po sebe idúcich VC.
Len jeden jazdec na štartovom rošte ešte nebodoval - alpský nováčik Franco Colapinto. Verstappen bude štartovať na svojich 200. pretekoch za Red Bull.
Dodávateľ pneumatík Pirelli oslavuje tento víkend 500. veľkú cenu majstrovstiev sveta.
Jedno ďalšie pole position vynesie Red Bull na piate miesto v historickom rebríčku športových pretekov so 108 pozíciami a pred Lotus.
Liam Lawson z tímu Racing Bulls debutoval v F1 na tomto okruhu v roku 2023.