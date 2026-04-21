Inter predviedol v pohári parádny obrat. Fabregasov tím sa už videl vo finále

Hráči Interu Miláno sol (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
TASR|21. apr 2026 o 23:15
ShareTweet0

Milánčania rozhodli o víťazstve gólom v predposlednej minúte.

Taliansky pohár - odveta semifinále

Inter Miláno - Calcio Como 3:2 (0:1)

Góly: 69. a 86. Calhanoglu, 89. Sučič - 32. Baturina, 48. Da Cunha

/prvý zápas: 0:0, Inter postúpil do finále/

Futbalisti Interu Miláno postúpili v utorok do finále Talianskeho pohára. Na San Sire si poradili s Comom 3:2, aj keď po hodine hry ešte prehrávali 0:2.

Pri všetkých troch góloch domácich v druhom semifinále, do ktorého išli tímy za stavu 0:0, boli Hakan Calhanoglu a striedajúci Petar Sučič.

Ich tím nastúpi v priamom boji o trofej proti úspešnejšiemu z dvojzápasu medzi Laziom Rím a Atalantou Bergamo.

Coppa Italia

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Coppa Italia»Inter predviedol v pohári parádny obrat. Fabregasov tím sa už videl vo finále