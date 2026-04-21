Inter predviedol v pohári parádny obrat. Fabregasov tím sa už videl vo finále

Taliansky pohár - odveta semifinále
Inter Miláno - Calcio Como 3:2 (0:1)
Góly: 69. a 86. Calhanoglu, 89. Sučič - 32. Baturina, 48. Da Cunha
/prvý zápas: 0:0, Inter postúpil do finále/
Futbalisti Interu Miláno postúpili v utorok do finále Talianskeho pohára. Na San Sire si poradili s Comom 3:2, aj keď po hodine hry ešte prehrávali 0:2.
Pri všetkých troch góloch domácich v druhom semifinále, do ktorého išli tímy za stavu 0:0, boli Hakan Calhanoglu a striedajúci Petar Sučič.
Ich tím nastúpi v priamom boji o trofej proti úspešnejšiemu z dvojzápasu medzi Laziom Rím a Atalantou Bergamo.