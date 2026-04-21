Zázračný šampión padá do priepasti. Leicester definitívne zostupuje do tretej ligy

Desať rokov po senzačnom titule v Premier League futbalisti Leicestru zostúpia až do tretej ligy.
Kým ešte vlani hrali medzi elitou, po utorňajšej remíze 2:2 s Hullom majú istotu, že sa neudržia ani v druhej najvyššej súťaži. Dve kolá pred koncom strácajú z predposledného miesta na prvé nezostupové sedem bodov.
Triumf Leicesteru v roku 2016 bol absolútnou senzáciou. Vtedy mal klub pred sezónou kurz 5000:1 a postaral sa tak o jedno z najväčších prekvapení v histórii športu.
Ešte pred piatimi rokmi dosiahol na celkový triumf v Anglickom pohári a tiež na Superpohár.
V tejto druholigovej sezóne však Leicester doplatil tiež na odpočítavanie šiestich bodov kvôli porušeniu finančných pravidiel.