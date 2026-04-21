Zázračný šampión padá do priepasti. Leicester definitívne zostupuje do tretej ligy

Sklamaní hráč Leicestru (Autor: REUTERS)
ČTK|21. apr 2026 o 23:43
ShareTweet0

Pred desiatimi rokmi získal v Premier League senzačný titul.

Desať rokov po senzačnom titule v Premier League futbalisti Leicestru zostúpia až do tretej ligy.

Kým ešte vlani hrali medzi elitou, po utorňajšej remíze 2:2 s Hullom majú istotu, že sa neudržia ani v druhej najvyššej súťaži. Dve kolá pred koncom strácajú z predposledného miesta na prvé nezostupové sedem bodov.

Triumf Leicesteru v roku 2016 bol absolútnou senzáciou. Vtedy mal klub pred sezónou kurz 5000:1 a postaral sa tak o jedno z najväčších prekvapení v histórii športu.

VIDEO: Leicester City zostúpil do tretej ligy

Ešte pred piatimi rokmi dosiahol na celkový triumf v Anglickom pohári a tiež na Superpohár.

V tejto druholigovej sezóne však Leicester doplatil tiež na odpočítavanie šiestich bodov kvôli porušeniu finančných pravidiel.

Tabuľka Championship

Anglicko

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»Zázračný šampión padá do priepasti. Leicester definitívne zostupuje do tretej ligy