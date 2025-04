Potrebujem transplantáciu mozgu, vravel Hamilton. Kritika Norrisa? Vitajte v pozícii favorita

DŽIDDA. Keď sa dozvedel o svojej päťsekundovej penalizácii, sarkasticky povedal: "To je super", aj s použitím vulgarizmu. Inžinier Gianpiero Lambiase hneď stopol Maxa Verstappena, aby situáciu nekomentoval.

"Kontroverzné je na tom to, že v minulosti sa za to netrestalo, hlavne nie v prvom kole. Toto sú hraničné situácie, ktoré Verstappen vedel vyvolať a dostať sa do výhody," okomentoval v štúdiu Nova Sport motoristický pretekár Richard Gonda.

VIDEO: Štart Veľkej ceny Saudskej Arábie (penalizácia Verstappena a nehoda Cunodu s Gaslym)