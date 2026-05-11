VIDEO: Slafkovský zaparkoval pred bránkou a skóroval. Montreal zvládol šialený zápas

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu Canadiens nad Buffalom Sabres 6:2 v treťom zápase série druhého kola play-off NHL.
Canadiens sa po triumfe ujali vedenia 2:1 na zápasy.
Domáci pritom nevstúpili do stretnutia ideálne. Už po 53 sekundách otvoril skóre Tage Thompson, ktorý dorazil puk pred bránkou Jakuba Dobeša.
Montreal však ešte v prvej tretine vyrovnal zásluhou Alexa Newhooka a v druhej časti definitívne prevzal kontrolu nad zápasom.
Obrat odštartoval v 6. minúte druhej tretiny Cole Caufield presilovkovým gólom na 2:1. O niekoľko minút neskôr zvýšil Zachary Bolduc po individuálnej akcii a v 12. minúte sa presadil aj Slafkovský.
Slovenský útočník si nakorčuľoval pred bránku Sabres a tečoval strelu Lanea Hutsona za chrbát brankára Alexa Lyona.
VIDEO: Štvrtý gól Juraja Slafkovského v play-off
Pre Slafkovského to bol štvrtý gól v aktuálnom play-off. Prvé tri zaznamenal v úvodnom stretnutí prvého kola proti Tampe Bay.
Buffalo ešte znížilo v presilovej hre zásluhou Rasmusa Dahlina na 4:2, no Canadiens ďalší priebeh kontrolovali.
Kirby Dach pridal piaty gól a skóre uzavrel Newhook, ktorému rozhodcovia prisúdili gól do prázdnej bránky po tom, čo ho pri samostatnom úniku fauloval Dahlin.
Newhook bol s dvoma gólmi najproduktívnejším hráčom Montrealu. Brankár Jakub Dobeš zneškodnil 26 striel, Lyon inkasoval šesťkrát z 37 pokusov.
Slafkovský odohral 18 minút a 12 sekúnd. Na bránku vyslal štyri strely, pripísal si jeden hit a jeden blok, duel ukončil s mínusovým bodom.
Zápas poznačili viaceré šarvátky, rozhodcovia udelili až 80 trestných minút.
Štvrtý zápas série je na programe v noci na stredu (1:00) opäť v Montreale.
NHL - play-off - 11. máj:
Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Góly: 16. Newhook (J. Evans), 27. Caufield (L. Hutson, Demidov), 31. Z. Bolduc (Veleno, A. Carrier), 33. Slafkovský (L. Hutson, Caufield), 49. K. Dach (Texier, Danault), 56. Newhook (Suzuki, J. Evans) – 1. T. Thompson (Dahlin), 35. Dahlin (T. Thompson, Doan)