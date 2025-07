Bol frustrovaný, ale poučil sa. Piastri už nezopakuje drahú chybu zo Silverstone

Líder šampionátu dostal na Silverstone 10-sekundový trest za nepredvídateľné brzdenie pred reštartom, keď sa bezpečnostné vozidlo chystalo odísť do boxov.

Piastri povedal, že podobný manéver urobil už v minulosti, rovnako ako aj iní jazdci, ale uznal, že teraz už bude za to nasledovať trest.

Bol frustrovaný

„Po pretekoch sme si to s tímom prešli a myslím si, že sme sa veľa naučili na oboch stranách,“ povedal jazdec McLarenu novinárom pred Veľkou cenou Belgicka, na ktorú prišiel s osembodovým náskokom pred tímovým kolegom Norrisom.

„Stále mám na to svoj názor, ale je to už minulosť a posunul som sa ďalej.

Ak je teraz potrebné to trestať, v poriadku. Budem to vedieť do budúcna, ale bezprostredne po pretekoch som bol frustrovaný.“