Piastri stále verí v šancu na titul: Nejde to aktuálne tak hladko, ako by som si prial

SAO PAULO. Oscar Piastri verí, že sa stále môže stať majstrom sveta Formuly 1, no priznal, že veci momentálne nejdú podľa jeho predstáv. V sobotu havaroval v šprinte a v kvalifikácii na nedeľnú veľkú cenu obsadil len štvrté miesto.
Austrálčan tak zaostáva za svojím tímovým kolegom z McLarenu a lídrom šampionátu Landom Norrisom o deväť bodov v celkovom poradí, pričom po Brazílii sa idú ešte tri preteky. Pred víťazstvom Brita v šprinte strácal iba jeden bod.
A aby toho nebolo málo, Norris si v sobotu vybojoval pole position pre nedeľné preteky.
„Stále verím, že môžem vyhrávať preteky a získať titul majstra sveta,“ povedal Piastri novinárom po kvalifikácii.
„Ale, viete, momentálne veci nejdú tak hladko, ako by som si prial.“
Dvadsaťštyriročný pretekár vyhral v tejto sezóne sedem veľkých cien, zatiaľ čo Norris šesť, no na pódiu nestál od Veľkej ceny Talianska v septembri.
V posledných piatich pretekoch ho navyše vždy porazil jeho tímový kolega.
Norris využil Piastriho nedávne trápenie a minulý mesiac sa vďaka presvedčivému víťazstvu na Veľkej cene Mexika vrátil do čela celkového poradia.
„Samotná kvalifikácia nebola jednoduchá – trochu zvláštna ako celý víkend, keď mäkké pneumatiky z nejakého dôvodu vôbec nefungovali,“ povedal Piastri o svojom dni.
Jazdec McLarenu dodal, že počas sobotnej kvalifikácie mal problém zlepšiť svoj čas na kolo a nedokázal vyťažiť z auta maximum, pričom podmienky na okruhu Interlagos označil za „trochu zradné“.
Na otázku, ako by mohol situáciu v nedeľu zvrátiť, Piastri odpovedal: „Jednoducho sa pokúsim predbehnúť pár áut. To je všetko, čo môžem urobiť – snažiť sa využiť každú príležitosť, ktorá sa naskytne, a uvidíme, čo sa stane.“
Austrálčan odštartuje za Norrisom, Kimim Antonellim z Mercedesu a Charlesom Leclercom z Ferrari.
Šéf tímu Andrea Stella uviedol, že Piastri bol počas celého víkendu rýchly a sobotu označil len za „malý incident“.
„Má veľmi racionálne myslenie. Najdôležitejšie je, že rýchlosť tam je,“ poznamenal.