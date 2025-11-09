    Piastri stále verí v šancu na titul: Nejde to aktuálne tak hladko, ako by som si prial

    Oscar Piastri.
    Oscar Piastri. (Autor: REUTERS)
    9. nov 2025 o 09:22
    Jeho tímový kolega si vybojoval pole position.

    SAO PAULO. Oscar Piastri verí, že sa stále môže stať majstrom sveta Formuly 1, no priznal, že veci momentálne nejdú podľa jeho predstáv. V sobotu havaroval v šprinte a v kvalifikácii na nedeľnú veľkú cenu obsadil len štvrté miesto.

    Austrálčan tak zaostáva za svojím tímovým kolegom z McLarenu a lídrom šampionátu Landom Norrisom o deväť bodov v celkovom poradí, pričom po Brazílii sa idú ešte tri preteky. Pred víťazstvom Brita v šprinte strácal iba jeden bod.

    A aby toho nebolo málo, Norris si v sobotu vybojoval pole position pre nedeľné preteky.

    „Stále verím, že môžem vyhrávať preteky a získať titul majstra sveta,“ povedal Piastri novinárom po kvalifikácii.

    „Ale, viete, momentálne veci nejdú tak hladko, ako by som si prial.“

    Dvadsaťštyriročný pretekár vyhral v tejto sezóne sedem veľkých cien, zatiaľ čo Norris šesť, no na pódiu nestál od Veľkej ceny Talianska v septembri.

    V posledných piatich pretekoch ho navyše vždy porazil jeho tímový kolega.

    Norris využil Piastriho nedávne trápenie a minulý mesiac sa vďaka presvedčivému víťazstvu na Veľkej cene Mexika vrátil do čela celkového poradia.

    „Samotná kvalifikácia nebola jednoduchá – trochu zvláštna ako celý víkend, keď mäkké pneumatiky z nejakého dôvodu vôbec nefungovali,“ povedal Piastri o svojom dni.

    Jazdec McLarenu dodal, že počas sobotnej kvalifikácie mal problém zlepšiť svoj čas na kolo a nedokázal vyťažiť z auta maximum, pričom podmienky na okruhu Interlagos označil za „trochu zradné“.

    Na otázku, ako by mohol situáciu v nedeľu zvrátiť, Piastri odpovedal: „Jednoducho sa pokúsim predbehnúť pár áut. To je všetko, čo môžem urobiť – snažiť sa využiť každú príležitosť, ktorá sa naskytne, a uvidíme, čo sa stane.“

    Austrálčan odštartuje za Norrisom, Kimim Antonellim z Mercedesu a Charlesom Leclercom z Ferrari.

    Šéf tímu Andrea Stella uviedol, že Piastri bol počas celého víkendu rýchly a sobotu označil len za „malý incident“.

    „Má veľmi racionálne myslenie. Najdôležitejšie je, že rýchlosť tam je,“ poznamenal.

