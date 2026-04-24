Prekazí Pogačarovi útok na hetrik? Každý týždeň je o pol milióna drahší, znie z tímu

Vyzeralo to až príliš jednoducho. Akoby sa ostatní cyklisti vopred zmierili s tým, že keď Tadej Pogačar zaútočí, zostáva pre nich iba súboj o druhé miesto.
Slovinec sa v stúpaní Côte de la Redoute ani len nezdvihol zo sedla. Svoje tempo však vystupňoval natoľko, že si za krátky čas vypracoval kľúčový náskok.
O 34 km neskôr mohol víťazne zdvihnúť bicykel nad hlavu a tešiť sa z úspešnej obhajoby a celkovo tretieho triumfu na Liége - Bastogne - Liége.
V nedeľu si úradujúci majster sveta pôjde za hetrikom, no tentokrát bude mať na štarte vyzývateľov, ktorí sa nebudú chcieť iba prizerať tomu, ako na Redoute začína ďalšie víťazné sólo.
V podstatne lepšej forme ako vlani sa ukazuje Remco Evenepoel a hneď pri svojej premiére mieri na najvyššie priečky generačný talent Paul Seixas.
Zrod nového šampióna
Iba 19-ročný Francúz zapĺňa titulky novín po celom svete. Mnohí v ňom vidia nástupcu Pogačara či budúceho víťaza Tour de France, na ktorého hostiteľská krajina čaká od čias Bernarda Hinaulta.
Šéf konkurenčného tímu Groupama-FDJ United Marc Madiot ho označil za vyvoleného a podľa novinára Pierra Menjota by spomedzi klasík mohol dosahovať najlepšie výsledky práve na Liége - Bastogne - Liége.
Rodák z Lyonu je víťazom juniorskej verzie týchto pretekov z roku 2024, ovládol tiež Tour de l'Avenir a v tejto sezóne má na konte už sedem víťazstiev.
Po vyše 41-kilometrovom sóle vyhral klasiku Faun-Ardèche, pričom strhol na seba pozornosť, ktorá prekvapila aj organizátora Guillauma Delpecha.
"Keď som oznámil, že pôjde naše preteky, akreditovalo sa oveľa viac novinárov. Všade boli francúzske vlajky, diváci boli nadšení a keď na konci spievali Marseillaisu, bolo to ako na futbalovom štadióne.
Boli sme svedkami zrodu nového šampióna a inšpirácie pre mládež. Dlho sme na neho čakali. Je inteligentný, má charizmu a môže zmeniť imidž cyklistiky vo Francúzsku," povedal Delpech pre portál WielerFlits.
Za 25 rokov taký talent nevidel
Ešte viac Seixas zaujal na Okolo Baskicka, kde ovládol časovku a tiež ďalšie dve etapy. Domov si odniesol všetky štyri cenné dresy a vyhral s najväčším náskokom za ostatných 24 rokov (2:30 min, pozn.).
Vo víťaznom ťažení pokračoval aj pri premiére na Valónskom šípe, kde ikonický kopec Mur de Huy zdolal v treťom najrýchlejšom čase histórie.
"Robím v cyklistike 25 rokov, ale Paul je najlepší jazdec, s akým som kedy pracoval. Romain Bardet bol svojho času skvelý, mal som husiu kožu.
Paul je však iná trieda. Nikoho takého som nevidel," povedal pre televíziu Sporza športový riaditeľ tímu Decathlon Julien Jurdie.
Seixas ešte vlani sledoval Valónsky šíp v televízii, no v stredu sa po Marcovi Hirschim stal iba druhým jazdcom, ktorý pri debute pokoril Mur de Huy.
Prínos talentovaného mladíka vyzdvihol aj jeho tímový kolega Stan Dewulf. Nemá hviezdne maniere, učí sa a motivuje aj ostatných jazdcov, ktorí cítia, že v zostave s ním môžu dosiahnuť víťazstvá.
"Je to líder, ktorého sme hľadali. Je to jazdec, aký sa narodí raz za desať alebo dvadsať rokov. Je nohami na zemi, hoci svojimi výkonmi je každým týždňom o pol milióna drahší," hovorí Dewulf.
Rovnaké poradie ako na ME?
Seixas si zmeral sily s Pogačarom už začiatkom marca. Na prašnej klasike Strade Bianche odvážne reagoval na jeho útok, ale Slovinec bol silnejší. Druhé miesto Seixasa však bolo skvelým výsledkom.
Pogačar v jeho veku nemal ani jedno profesionálne víťazstvo, no jazdec Decathlonu nemá prehnané vyhlásenia a voči majstrovi sveta má veľký rešpekt.
"Hovoríme tu o možno najlepšom cyklistovi všetkých čias. Momentálne nemám jeho úroveň, ale trénujem, aby som sa stal najlepším. Určite budem bojovať a Valónsky šíp ukázal, že mám dobrú formu," vraví Seixas.
Pogačar by sa štvrtým víťazstvom na Liége - Bastogne - Liége dotiahol na Morena Argentina a Alejandra Valverdeho. Rekordérom zostane Eddy Merckx, pričom jeho päť triumfov môže byť ďalším cieľom Pogačara.
"Zo všetkých veľkých klasík je toto terén, v ktorom dokáže Pogačar najľahšie urobiť rozdiel. Nie že by stúpania boli nekonečné, ale práve tam dokáže využiť svoju silu," uvádza špecializovaný portál WielerFlits.
Okrem spomenutej dvojice je kandidátom na pódium či víťazstvo aj Remco Evenepoel, ktorý v počte tohtoročných víťazstiev vyrovnal Seixasa (7).
Na Okolo Flámska skončil tretí, vyhral Amstel Gold Race a takisto je dvojnásobným víťazom L-B-L. Premožiteľa nenašiel v rokoch 2022 a 2023.
Spoločne sa všetci traja stretli aj na vlaňajších ME vo Francúzsku, kde triumfoval Pogačar pred Evenepoelom a čerstvo 19-ročným mladíkom z Lyonu.