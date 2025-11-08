    VIDEO: Piastri spravil chybu, ktorá môže rozhodnúť. Brazílsky šprint opanoval Norris

    Štart šprintu Veľkej ceny Brazílie.
    Štart šprintu Veľkej ceny Brazílie. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|8. nov 2025 o 16:05 (aktualizované 8. nov 2025 o 16:14)
    ShareTweet0

    McLaren doplnili na pódiu Mercedesy.

    Formula 1 2025 - Veľká cena Brazílie

    Výsledky šprintu (24 kôl):

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    2.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    +0,845 s

    3.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    +2,318 s

    4.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    +4,423 s

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    +16,483 s

    6.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    +18,306 s

    7.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    +18,603 s

    8.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    19,366 s

    SAO PAULO. Brit Lando Norris vyhral šprint Veľkej ceny Brazílie seriálu formuly 1.

    Pilot McLarenu triumfoval pred jazdcami Mercedesu, druhý finišoval Kimi Antonelli, tretí George Russel.

    Šprint po šmyku nedokončil Norrisov tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri. Druhý pretekár celkového poradia tak stráca na Brita pred nedeľnými pretekmi deväť bodov.

    V piatom šprinte sa na pole position dostal piaty rozdielny pretekár, pričom premiérovo z prvého miesta štartoval Norris.

    Tamojší meteorológovia upozorňovali pred cyklónom, ktorý ale prešiel oblasťou okolo okruhu Interlagos ešte pred šprintom.

    Niektoré časti trate však zostali mokré, na čo doplatil práve Piastri. Jazdec McLarenu vyšiel s monopostom na mokrý obrubník a nasledovali ho aj ďalší dvaja pretekári.

    Norris si po štarte v pohybe už postrážil prvú priečku a triumfoval aj napriek záverečnej snahe Antonelliho.

    Holanďan Max Verstappen z Red Bullu štartoval zo 6. miesta, do cieľa prišiel štvrtý a stiahol náskok Piastriho na 30 bodov.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Štart šprintu Veľkej ceny Brazílie.
    Štart šprintu Veľkej ceny Brazílie.
    VIDEO: Piastri spravil chybu, ktorá môže rozhodnúť. Brazílsky šprint opanoval Norris
    dnes 16:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»VIDEO: Piastri spravil chybu, ktorá môže rozhodnúť. Brazílsky šprint opanoval Norris