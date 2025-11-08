VIDEO: Piastri spravil chybu, ktorá môže rozhodnúť. Brazílsky šprint opanoval Norris

Formula 1 2025 - Veľká cena Brazílie
Výsledky šprintu (24 kôl):
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
2.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+0,845 s
3.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+2,318 s
4.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+4,423 s
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+16,483 s
6.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
+18,306 s
7.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+18,603 s
8.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
19,366 s
SAO PAULO. Brit Lando Norris vyhral šprint Veľkej ceny Brazílie seriálu formuly 1.
Pilot McLarenu triumfoval pred jazdcami Mercedesu, druhý finišoval Kimi Antonelli, tretí George Russel.
Šprint po šmyku nedokončil Norrisov tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri. Druhý pretekár celkového poradia tak stráca na Brita pred nedeľnými pretekmi deväť bodov.
V piatom šprinte sa na pole position dostal piaty rozdielny pretekár, pričom premiérovo z prvého miesta štartoval Norris.
Tamojší meteorológovia upozorňovali pred cyklónom, ktorý ale prešiel oblasťou okolo okruhu Interlagos ešte pred šprintom.
Niektoré časti trate však zostali mokré, na čo doplatil práve Piastri. Jazdec McLarenu vyšiel s monopostom na mokrý obrubník a nasledovali ho aj ďalší dvaja pretekári.
Norris si po štarte v pohybe už postrážil prvú priečku a triumfoval aj napriek záverečnej snahe Antonelliho.
Holanďan Max Verstappen z Red Bullu štartoval zo 6. miesta, do cieľa prišiel štvrtý a stiahol náskok Piastriho na 30 bodov.