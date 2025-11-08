Norris si podmanil aj kvalifikáciu, Verstappen zlyhal a vyštartuje medzi poslednými

Formula 1 2025 - Veľká cena Brazílie
Výsledky kvalifikácie:
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
1:09,511 min
2.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+0,174 s
3.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+0,294 s
4.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+0,375 s
5.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
+0,420 s
6.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+0,431 s
7.
Liam Lawson
Nový Zéland
Red Bull
+0,451 s
8.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
+0,466 s
9.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
+0,491 s
10.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Kick Sauber
+0,528 s
SAO PAULO. Britský jazdec na McLarene Lando Norris si v kvalifikácii na VC Brazílie seriálu F1 vybojoval pole position.
Priebežného lídra v prvom rade doplní Kimi Antonelli na Mercedese (+0,174), zatiaľ čo Charles Leclerc z Ferrari (+0,294) odsunul na štvrté miesto Oscara Piastriho, ktorý stratil 375 tisícin.
Kvalifikácia nevyšla Maxovi Verstappenovi, ktorý skončil už po prvej časti a obsadil 16. miesto.
Do tej druhej sa nedostal ani jeho tímový kolega Júki Cunoda, ten finišoval o tri priečky nižšie ako Holanďan.