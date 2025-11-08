    Norris si podmanil aj kvalifikáciu, Verstappen zlyhal a vyštartuje medzi poslednými

    Lando Norris
    Lando Norris (Autor: TASR/AP)
    8. nov 2025 o 20:43
    Holanďan skončil už v prvej časti kvalifikácie.

    Formula 1 2025 - Veľká cena Brazílie

    Výsledky kvalifikácie:

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    1:09,511 min

    2.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    +0,174 s

    3.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    +0,294 s

    4.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    +0,375 s

    5.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    +0,420 s

    6.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    +0,431 s

    7.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Red Bull

    +0,451 s

    8.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    +0,466 s

    9.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    +0,491 s

    10.

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Kick Sauber

    +0,528 s

    SAO PAULO. Britský jazdec na McLarene Lando Norris si v kvalifikácii na VC Brazílie seriálu F1 vybojoval pole position.

    Priebežného lídra v prvom rade doplní Kimi Antonelli na Mercedese (+0,174), zatiaľ čo Charles Leclerc z Ferrari (+0,294) odsunul na štvrté miesto Oscara Piastriho, ktorý stratil 375 tisícin.

    Kvalifikácia nevyšla Maxovi Verstappenovi, ktorý skončil už po prvej časti a obsadil 16. miesto.

    Do tej druhej sa nedostal ani jeho tímový kolega Júki Cunoda, ten finišoval o tri priečky nižšie ako Holanďan.

    Formula 1 2025

    Formula 1

