Staronová destinácia v kalendári F1. Pretekári sa po rokoch vrátia do Turecka

    Veľká cena Turecka, ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    TASR|24. apr 2026 o 12:43
    Veľká cena Turecka sa vráti do kalendára formuly 1 po šesťročnej prestávke v roku 2027. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok oficiálne odštartoval návrat podujatia pri príležitosti tohto oznámenia.

    Preteky F1 sa na okruhu Istanbul Park konali v rokoch 2005 až 2011 a potom ešte aj v rokoch 2020 a 2021. Tentokrát má Turecko garanciu na minimálne päť rokov.

    Monopost Formuly 1 prešiel v piatok ulicami Istanbulu, pričom vyštartoval z hlavného výletného prístavu Galataport a jazdu ukončil pri Prezidentskom úrade v Dolmabahce.

    Na podujatí sa zúčastnili aj výkonný riaditeľ Formuly 1 Stefano Domenicali a prezident Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Mohammed Ben Sulayem.

    „Návrat Veľkej ceny Turecka do kalendára formuly 1 je víťazstvom vášne a viery Turecka v šport.

    Preteky formuly 1, ktoré sa budú konať na Istanbul Parku minimálne päť rokov, podporia vedúce postavenie Istanbulu vo svete a zároveň ukážu svetu, že naša krajina je bezpečným útočiskom vo svojom regióne,“ uviedol Erdogan podľa agentúry AFP.

