    Odchod Verstappena by bola veľká strata pre celú F1, vravia Norris a Piastri

    Zľava Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri pred záverečnou Veľkou cenou v Abú Zabí. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. apr 2026 o 12:39
    Jazdec Red Bullu zvažuje koniec kvôli reforme pravidiel.

    Odchod štvornásobného majstra sveta Maxa Verstappena z F1 by bol veľkou stratou pre tento prestížny seriál.

    V stredu to uviedli Holanďanovi konkurenti Lando Norris a Oscar Piastri zo stajne McLaren.

    Verstappen opakovane vyjadril svoju frustráciu z rozsiahlej reformy pravidiel, ktorá nastala pred ročníkom 2026.

    „Myslím si, že by to bola veľká strata pre celý šport. My ako jazdci chceme súťažiť s tými najlepšími. Chceme dokazovať svoju kvalitu proti tým najlepším,“ citovala Piastriho agentúra AFP.

    V podobnom duchu sa vyjadril aj úradujúci majster sveta Norris: „Bola by to škoda pre F1, ak by sa tak stalo. Je to jeden z najlepších pretekárov, akých kedy F1 mala.“

    Verstappen po uplynulej VC Japonska hovoril o tom, že by chcel tráviť viac času so svojou rodinou. Jeho ďalšia kariéra by sa mala uberať smerom k vytrvalostným pretekom.

