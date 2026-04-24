Cyklistický pelotón je v slzách. Na následky pádu zomrel niekdajší kolega Pogačara

Kolumbijský cyklista Cristian Muňoz zomrel v dôsledku komplikácií pri liečbe zranení, ktoré utrpel minulý týždeň v sobotu pri páde v jednorazovom závode Tour du Jura vo Francúzsku.
Niekdajší kolega Tadeja Pogačara v stajni UAE Emirates si pri nehode vážne poranil koleno a v nemocnici sa jeho zdravotný stav náhle dramaticky zhoršil, podľa médií následkom sepsy.
Zachrániť sa ho nepodarilo ani ďalšou operáciou. O úmrtí 30-ročného jazdca dnes informoval kolumbijský zväz.
Muňoz v posledných troch rokoch pretekal za tím Nu Colombia.
"Jeho smrť zanecháva obrovskú prázdnotu v kolumbijskej cyklistike a v srdciach všetkých, ktorí mali tú česť ho poznať a tráviť s ním čas na cestách i na pretekoch," uviedol zväz vo vyhlásení.
"Na Cristiana sa bude vždy spomínať pre jeho odhodlanie, disciplínu a ľudskosť ako v pelotóne, tak aj mimo neho."
Stajňa Nu Colombia sa po smutnej správe odhlásila zo pretekov Okolo Astúrie, ktorý sa začal vo štvrtok. Zvyšní jazdci v pelotóne uctili Muňozovu pamiatku pred štartom dnešnej etapy minútou ticha.