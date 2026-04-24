    Cyklistický pelotón je v slzách. Na následky pádu zomrel niekdajší kolega Pogačara

    Kolumbijský cyklista Cristian Muňoz
    Kolumbijský cyklista Cristian Muňoz (Autor: X/UAE-TeamEmirates)
    ČTK|24. apr 2026 o 18:57
    Mal iba 30 rokov.

    Kolumbijský cyklista Cristian Muňoz zomrel v dôsledku komplikácií pri liečbe zranení, ktoré utrpel minulý týždeň v sobotu pri páde v jednorazovom závode Tour du Jura vo Francúzsku.

    Niekdajší kolega Tadeja Pogačara v stajni UAE Emirates si pri nehode vážne poranil koleno a v nemocnici sa jeho zdravotný stav náhle dramaticky zhoršil, podľa médií následkom sepsy.

    Zachrániť sa ho nepodarilo ani ďalšou operáciou. O úmrtí 30-ročného jazdca dnes informoval kolumbijský zväz.

    Muňoz v posledných troch rokoch pretekal za tím Nu Colombia.

    "Jeho smrť zanecháva obrovskú prázdnotu v kolumbijskej cyklistike a v srdciach všetkých, ktorí mali tú česť ho poznať a tráviť s ním čas na cestách i na pretekoch," uviedol zväz vo vyhlásení.

    "Na Cristiana sa bude vždy spomínať pre jeho odhodlanie, disciplínu a ľudskosť ako v pelotóne, tak aj mimo neho."

    Stajňa Nu Colombia sa po smutnej správe odhlásila zo pretekov Okolo Astúrie, ktorý sa začal vo štvrtok. Zvyšní jazdci v pelotóne uctili Muňozovu pamiatku pred štartom dnešnej etapy minútou ticha.

    Kolumbijský cyklista Cristian Muňoz
    Kolumbijský cyklista Cristian Muňoz
    Cyklistický pelotón je v slzách. Na následky pádu zomrel niekdajší kolega Pogačara
    dnes 18:57
