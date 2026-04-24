    ONLINE: Fínsko - Lotyšsko dnes, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

    Sportnet|24. apr 2026 o 15:00
    Hokejisti Fínska a Lotyšska dnes hrajú svoj prvý zápas v skupine A na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.

    Majstrovstvá sveta U18 Skupina A 2025/2026
    24.04.2026 o 18:00
    Fínsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Lotyšsko
    Prenos
    Na poslední vzájemné měření sil na loňském šampionátu by Lotyši nejraději zapomněli. S Finy totiž padli vysoko 2:10.
    Lotyši nezvládli úvod šampionátu. Narazili totiž na silnou Kanadu, ta neponechala nic náhodě a svého soupeře porazila tenisovým kanárem, a sice 6:0. Lotyši jsou na průběžném čtvrtém místě a zatím nemají ani bod. Dnes budou chtít s Finskem získat nějaký ten bod. Jestli se jim to podaří, to ukáže až samotné střetnutí.
    Finská osmnáctka své první utkání odehrála s Norskem a žádné překvapení nedovolila. Finové totiž svého severského soupeře přestříleli, když vyhráli 6:1. V tabulce jsou zatím na třetím místě, mají ale zápas k dobru oproti Kanadě či Slovensku.
    Hezký páteční večer přeji všem příznivcům hokeje. Ve středu odstartovalo mistrovství světa hráčů do osmnácti let a my se prostřednictvím tohoto textového online přenosu zaměříme na duel mezi Finskem a Lotyšskem.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:00.
    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Slovensko

    2

    2

    0

    0

    0

    8:2

    6

    2.

    Kanada

    2

    1

    0

    0

    1

    7:2

    3

    3.

    Fínsko

    1

    1

    0

    0

    0

    6:1

    3

    4.

    Lotyšsko

    1

    0

    0

    0

    1

    0:6

    0

    5.

    Nórsko

    2

    0

    0

    0

    2

    2:12

    0

    MS v hokeji U18 2026

    Nachádzate sa tu:
