Prvý tréning pre pretekmi bez ašpiranta na titul. Nahradí ho Mexičan

    Jazdec McLarenu Oscar Piastri. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. dec 2025 o 14:10
    Na svojho tímového kolegu a lídra celkového poradia Landa Norrisa stráca 16 bodov.

    Austrálsky pretekár Oscar Piastri sa nezúčastní prvého tréningu v rámci Veľkej ceny Abú Zabí, záverečného podujatia seriálu MS F1.

    Jazdca McLarenu v prvej meranej skúške nahradí v kokpite Mexičan Pato O'Ward.

    Piastri je naďalej v boji o premiérový titul majstra sveta. Na svojho tímového kolegu a lídra celkového poradia Landa Norrisa stráca 16 bodov, druhý Holanďan Max Verstappen z Red Bullu zaostáva o 12 bodov.

    Norrisovi stačí na zaistenie titulu obsadiť najhoršie 3. miesto a v takom prípade nebude záležať, ako sa budú finišovať jeho vyzývatelia. Pripomenula agentúra DPA.

    Formula 1 2025

    dnes 14:10
