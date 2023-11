Kvalifikace



Kvalifikační jízdy naplno odhalily, jak důležité je správné načasování. McLareny to pocítili naplno, když nestihly najet v Q1 do ještě jednoho kola a skončily tak 16. v případě Landa Norrise a až 19. u Oscara Piastriho. Horší byl už jen Júki Cunoda, který se i na městské trati potýkal s traťovými limity v zatáčce číslo 8, což je šikana. Problémy tam měl například i Russell, ten se ale dokázal vyhoupnout až do Q3. Naštěstí pro Piastriho z 19. příčky odstartuje Lance Stroll, který dostal trest za nerespektování žlutých vlajek.



Kdo se do Q3 ale nepodíval, byl Lewis Hamilton a Sergio Pérez. Ti ždímali ze svých monopostů maximum, ale ve finále je přeskočil jak Bottas, tak dokonce oba Williamsy, kterým typologie trati velmi sedí. I zde ale došlo k posunu, jelikož Carlos Sainz po kraťoučkém pátečním 1. tréninku musel nedobrovolně měnit komponenty a dostal trest 10 míst, čili odstartuje z 12. místa.



Vítězem kvalifikace byl Charles Leclerc, který v poslední kvalifikační jízdě i přes špatný 1. sektor ukázal, že vozy Ferrari jsou v rychlosti na jedno kolo ohromně silné. Naopak Verstappenovi se poslední pokus nepovedl, vypustil ho a spokojil se se druhým místem.