Nebezpečná situácia na trati v Mexiku. FIA bude vyšetrovať incident s dvoma maršalmi

MEXIKO. Vedenie formuly 1 bude vyšetrovať incident s dvoma maršalmi, ku ktorému prišlo počas nedeľnej VC Mexika. Dvojica vyšla na trať počas pretekov a len tesne sa jej vyhol Novozélanďan Liam Lawson na monoposte Racing Bulls.
Zábery z kamery na Lawsonovom monoposte ukázali, že spomalil, keď dvaja maršali prebehli cez trať priamo pred jeho autom.
Boli vyslaní, aby zozbierali úlomky po skoršej kolízii. „Preboha. Robíte si zo mňa srandu? Veď som ich mohol zabiť,“ povedal jazdec do vysielačky pre svoj tím.
„Po incidente v prvej zákrute bolo riaditeľstvu pretekov oznámené, že sa na vrchole zákruty nachádzajú úlomky. V treťom kole boli maršali upozornení a pripravení vstúpiť na trať a odstrániť úlomky po tom, ako všetky autá prejdú prvú zákrutu.
VIDEO: Liam Lawson takmer zrazil traťových maršalov
Akonáhle sa ukázalo, že Lawson zamieril do boxov, pokyny na vyslanie maršalov boli zrušené a v danej oblasti boli vyvesené dve žlté vlajky.
Stále vyšetrujeme, čo sa stalo po tomto okamihu,“ citovala z vyhlásenia Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) agentúra AP.