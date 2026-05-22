VIDEO: Tri červené vlajky aj rozbité monoposty. Albon v jedinom tréningu prešiel zviera

V jedinom tréningu na Veľkú cenu Kanady formuly 1 bol najrýchlejší líder majstrovstiev sveta Andrea Kimi Antonelli.
Taliansky pilot Mercedesu zajazdil na trati v Montreale o 142 tisícin sekundy rýchlejší čas než tímový kolega George Russell. Tretí bol Lewis Hamilton z Ferrari. Piatkový program bude pokračovať od 22:30 SELČ kvalifikáciou na sobotný šprint.
Tréning v Kanade bol trikrát prerušený a celkovo predĺžený o približne dvadsať minút. Organizátori prvýkrát vyvesili červené vlajky po technických problémoch Liama Lawsona z Racing Bulls.
Následne bol tréning zastavený po tom, čo Alexander Albon z Williamsu zrazil svišťa. Na záver mal nehodu aj Esteban Ocon z Haasu, ktorý prišiel o predné krídlo.
VIDEO: Albon zrazil svišťa
Devätnásťročný Antonelli nadviazal na predchádzajúcu dobrú formu. Rodák z Bologne zvíťazil v Miami, Japonsku a Číne a môže sa stať prvým Talianom od roku 1952, ktorý by vo Formule 1 zvíťazil v štyroch pretekoch po sebe.
Naposledy sa to podarilo Albertovi Ascarimu. Pred druhým Russellom má Antonelli v čele MS náskok 20 bodov.