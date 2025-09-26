    Hamilton sa odhlásil z testu pneumatík. Jeho pes Roscoe upadol do kómy

    Lewis Hamiton z tímu Mercedes a jeho pes buldog Roscoe prichádzajú na okruh v Monze, archívna snímka.
    Lewis Hamiton z tímu Mercedes a jeho pes buldog Roscoe prichádzajú na okruh v Monze, archívna snímka. (Autor: TASR/AP)
    26. sep 2025 o 22:16
    Hamiltonovo miesto zaujal náhradný jazdec Ferrari, Číňan Kuan-jü Čou.

    MUGELLO. Sedemnásobný majster sveta F1 Lewis Hamilton sa odhlásil z testu pneumatík Pirelli.

    Dôvodom bol zdravotný stav jeho psa Roscoea, ktorý upadol do kómy. Hamiltonovo miesto zaujal náhradný jazdec tradičnej stajne, Číňan Kuan-jü Čou.

    Štyridsaťročný pilot, ktorý jazdí v službách Ferrari, mal v piatok testovať na okruhu Mugello pri Florencii.

    Plány sa však zmenili, keď prestalo biť srdce jeho 12-ročnému anglickému buldogovi Roscoeovi.

    „Prosím, majte Roscoea vo svojich myšlienkach. Chcem vás všetkých priebežne informovať. Opäť dostal zápal pľúc a mal problémy s dýchaním. Bol prijatý do nemocnice a dostal sedatíva, aby sa upokojil, kým mu robili vyšetrenia.

    Počas tohto procesu sa mu zastavilo srdce. Podarilo sa im obnoviť jeho tep a teraz je v kóme. Nevieme, či sa z nej preberie.

    Zajtra sa ho pokúsime prebudiť. Som pri ňom a chcem vám všetkým poďakovať za modlitby a podporu,“ citovala Hamiltona agentúra DPA.

    Roscoe sprevádzal Hamiltona od roku 2013 na niekoľkých veľkých cenách, pôvodne aj so sučkou Coco. Tá zomrela v roku 2020.

    dnes 22:16
