ONLINE: Veľká cena Belgicka dnes, formula 1 2025 LIVE (F1 2025)

Okruh Spa-Francorchamps

se svou délkou přibližně 7 kilometrů najdeme v belgickém horském regionu Ardeny. Jedná se o třináctý závod v letošní sezóně, který s sebou nese také hořkosladké vzpomínky na osudnou nehodu Anthonieho Huberta v roce 2019. Ne nadarmo se také označuje za nejnáročnější okruh ve formuli 1. Známý je mimo jiné svou šikanou Eau Rouge a velkými výškovými rozdíly.



Pátečnímu tréninku

dominoval jednoznačně Oscar Piastri a McLaren tak opět předvedl výborný start do závodního víkendu. Za sebou udržel hladového Maxe Verstappena o celé čtyři desetiny sekundy. Až poté následoval Oscarův týmový kolega Lando Norris. Takové štěstí neměli na okruhu v FP1 Carlos Sainz a Lance Stroll, kteří oba zaznamenali na svých vozech určité potíže. Piastri se mimo jiné také stal prvním jezdcem, který se na belgickém okruhu dostal pod hranici jedné minuty čtyřiceti pěti sekund, když zajel čas 1:44,979 na tvrdých pneumatikách.



Kvalifikace na sobotní sprint

se opět nesla v duchu dominantního McLarenu a byl to znovu Oscar Piastri, kdo odcházel s pole position. Sobotní sprint tak McLaren se svými jezdci odstartuje ve stejném pořadí, v jakém skončili při FP1. Kdo však nebude startovat v popředí je Lewis Hamilton ve Ferrari, který se nečekaně umístil v kvalifikaci až na osmnáctém místě. Štěstí nestálo ani na straně Mercedesu s P13 pro George Russella a P20 pro Kimiho Antonelliho. Naopak Charles Leclerc dostal své Ferrari až na P4. Do top 10 se na startovním roštu pro sobotní sprint podařilo dostat Oliveru Bearmanovi (P7), Isacku Hadjarovi (P9) a Gabrielu Bortoletovi (P10).