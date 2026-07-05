    VIDEO: Verstappen mal nehodu a Ferrari urobilo chybu. Pripravilo sa tým o senzačné double

    Pretekári počas Veľkej ceny Veľkej Británie 2026.
    Fotogaléria (30)
    Pretekári počas Veľkej ceny Veľkej Británie 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|5. júl 2026 o 17:31
    ShareTweet1

    Verstappen bojoval o pódium, napokon dostal pár kôl pred koncom šmyk.

    Formula 1 - Veľká cena Veľkej Británie 2026

    Výsledky (52 kôl):

    #

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    2.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    + 0,427 s

    3.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 0,772 s

    4.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    + 1,149 s

    5.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    + 1,598 s

    6.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    + 2,023 s

    7.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    + 2,214 s

    8.

    BRA

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    + 2,413 s

    9.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    + 3,229 s

    10.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    + 3,445 s

    Monacký pretekár Charles Leclerc sa stal víťazom Veľkej ceny Veľkej Británie F1. Pilot Ferrari vyhral svoje šieste preteky v sezóne.

    Druhý prišiel do cieľa jazdec Mercedesu George Russell, tretí skončil jeho tímový kolega Lewis Hamilton.

     Líder priebežného poradia Kimi Antonelli na Mercedese mal technické problémy, dostal aj penalizáciu a napokon sa prepadol až na 16. miesto.

    Pre 28-ročného Leclerca to bolo prvé víťazstvo v sezóne, deviate v kariére a prvé od VC USA 2024.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Veľkej Británie (formula 1 2026)
    Andrea Kimi Antonelli.
    Goldie.
    Brian May.
    Charles Leclerc.
    30 fotografií
    Lewis Hamilton.Charles Leclerc.Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain, left, steers his car by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, right, during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (Peter Powell/PoolÂ via AP) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco makes a pit stop during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (Peter Powell/PoolÂ via AP) - f1autoz26Ferrari team members in the pit area during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (Peter Powell/PoolÂ via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26Red Bull driver Isack Hadjar of France steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car followed by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26Ferrari mechanics watch the race during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (Peter Powell/PoolÂ via AP) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the British F1 Grand Prix, in Silverstone, England, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow) - f1autoz26

    Na trati v Silverstone triumfoval prvýkrát v kariére. V priebežnom poradí MS sa posunul na 4. miesto pred Landa Norrisa.

    Súťažný víkend v Silverstone sledovalo 564-tisíc divákov, čo je nový rekord v F1.

    Priebeh pretekov

    Alonso mal problém už v zahrievacom kole, v ktorom na nejaký čas zastavil. Napokon sa mu za veľkých ovácií podarilo rozbehnúť sa, no odštartovať musel z boxov.

    VIDEO: Štart Veľkej ceny Veľkej Británie

    Antonelli odštartoval z pole position, ale po nevýraznom štarte sa pred neho okamžite dostali obe Ferrari.

    Hamilton neskôr dostal 5-sekundovú penalizáciu za uliaty štart, rovnaký trest dostal aj Albon za spôsobenie kolízie s Bearmanom.

    Hülkenberg neudržal monopost na trati v jednej zo zákrut, roztočil sa a hoci stratil niekoľko pozícií, pokračoval v pretekoch.

    Na čele sa ustálila trojica Leclerc, Hamilton, Antonelli. Toto poradie sa zmenilo v 11. kole, v ktorom Antonelli predbehol Hamiltona.

    V 17. kole predviedol úspešný manéver aj Verstappen, ktorý sa dostal pred Russella a krátko na to zamieril do boxov.

    VIDEO: Trest Lewisa Hamiltona

    V 24. kole si Hamilton odpykal trest, v rovnakom čase bol v boxoch aj Russell a to mu pomohlo k lepšej pozícii. Jazdec Mercedesu musel neplánovane navštíviť mechanikov aj v 34. kole, keďže dostal defekt.

    Krátko na to prezul Antonelli, ktorý mal na lídra Leclerca vyše 7-sekundovú stratu. V 38. kole sa preteky skončili pre Hülkenberga, komisári aktivovali virtuálny Safety car, ktorý vydržal dve kolá. Medzitým prezul Verstappen.

    Antonelli mal čerstvejšie pneumatiky, manko na Leclerca sťahoval rýchlym tempom, ale zásadná komplikácia nastala v 41. kole.

    Pre technický problém musel ísť náhle do boxov, vymenili mu predné krídlo aj pneumatiky. U mechanikov stratil 15 sekúnd a po návrate na trať bol piaty za tímovým kolegom Russellom.

    VIDEO: Nehoda Maxa Verstappena

    Profitovali z toho obe Ferrari, predovšetkým Leclerc, ktorý sa posunul do čela. Medzitým dostal Stroll, ktorý jazdil v závere štartového poľa, dve 5-sekundové penalizácie za porušenie traťových limitov.

    Antonelliho problémy pretrvávali, viditeľné boli najmä v zákrutách, hoci na rovinkách mal rýchlosť.

    Jazdil na hranici prvej desiatky a jeho nevydarené preteky zdôraznil 5-sekundový trest za porušenie traťových limitov.

    Verstappen bojoval o pódium, no jeho šance zhasli v 48. kole, keď vyšiel z trate do štrkovej zóny a v pretekoch skončil.

    Výzva: Boli ste v roku 1986 v Maďarsku na F1?

    Pred 40 rokmi, 10. augusta 1986 sa na okruhu Hungaroring pri Budapešti uskutočnila premiérová Veľká cena Maďarska F1. Pre tisíce fanúšikov z vtedajšieho Československa to znamenalo jedinečnú možnosť vidieť naživo preteky monopostov formuly 1, ktoré prvý raz v histórii zavítali za železnú oponu.

    Boli ste pri tom? Máte z týchto pretekov živé spomienky alebo fotografie?

    Dajte nám vedieť na sportnet@sportnet.sk.

    Počas následného výjazdu bezpečnostného vozidla išli viacerí jazdci do boxov. Prezul aj Hamilton, no Russell ostal na trati a to ho posunulo na druhé miesto.

    Bernd Mayländer bol so svojím safery car na trati prakticky až do záveru, takže pretekárom už neostal priestor na zmenu pozícií. Antonelli obsadil po penalizácii až 16. miesto.

    Sezóna F1 bude pokračovať ďalšími pretekmi v nedeľu 19. júla v Belgicku.

    Hlasy po pretekoch

    Charles Leclerc, víťaz: „Je to fantastický pocit. Predošlé týždne boli pre mňa náročné, no včera som už mal pocit, že sa nám vracia tempo. V pretekoch som potreboval potvrdiť tento pocit a myslím si, že sa to podarilo. Na pretekoch v Monaku to bolo pre mňa hrozné, v Barcelone už lepšie, no pred týždňom v Rakúsku som nemal dobrý pocit. Dnes sa tu všetko poskladalo tak, že to jednoducho vyšlo. Veľkú zásluhu má na tom náš tím, môj súčasný cieľ je udržať si formu. S Kimim (Antonellim) to dnes bolo tesné. Ak by nemal tie problémy, bolo by pre mňa ťažké udržať si prvé miesto. V závere som mal studené pneumatiky, takže som bol skeptický smerom k reštartu. Pre fanúšikov by bolo asi lepšie, keby sa v závere ešte pretekalo.“

    George Russell, 2. miesto: „Gratulujem Charlesovi. Pre mňa je to prvé pódium na tejto trati. Mal som šťastie na safety car. Na jednej strane je škoda, že v závere nedošlo k reštartu pretekov, no asi by to nedopadlo dobre, keďže som mal studené pneumatiky. Musím neustále zlepšovať svoju výkonnosť. Ferrari má rýchlosť a ukazuje, že je v hre.“

    Lewis Hamilton, 3. miesto: „Je to úžasný pocit. Gratulujem celému tímu. Charles bol dnes rýchlejší než ja, musím to akceptovať. Som vďačný za to, že sme schopní bojovať s najlepšími. Myslím si, že pre náš tím je to fantastický výsledok.“

    Poradie šampionátu

    /aktualizujeme/

    Pohár konštruktérov

    /aktualizujeme/

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Pretekári počas Veľkej ceny Veľkej Británie 2026.
    Pretekári počas Veľkej ceny Veľkej Británie 2026.
    VIDEO: Verstappen mal nehodu a Ferrari urobilo chybu. Pripravilo sa tým o senzačné double
    dnes 17:311
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»VIDEO: Verstappen mal nehodu a Ferrari urobilo chybu. Pripravilo sa tým o senzačné double