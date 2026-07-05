    ONLINE: Veľká cena Veľkej Británie 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

    Veľká cena Veľkej Británie 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.
    Veľká cena Veľkej Británie 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|5. júl 2026 o 13:00
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    Sledujte spolu s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny Veľkej Británie, deviateho podujatia novej sezóny formuly 1.

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Veľkej Británie.

    Z prvého miesta na štarte vyrazí do pretekov Kimi Antonelli z Mercedesu

    Kde sledovať F1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formulu 1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Veľkej Británie 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)

    Formula 1  2026
    05.07.2026 o 16:00
    Veľká cena Veľkej Británie
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny Veľkej Británie.
    Kvalifikáciu ovládol opäť líder šampionátu Kimi Antonelli, no na chrbát mu budú dýchať jazdci Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Veľká cena Veľkej Británie 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.online
    Veľká cena Veľkej Británie 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.online
    ONLINE: Veľká cena Veľkej Británie 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)
    dnes 13:00
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