ONLINE: Veľká cena Veľkej Británie 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Veľkej Británie.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Z prvého miesta na štarte vyrazí do pretekov Kimi Antonelli z Mercedesu.
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Formulu 1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Veľkej Británie 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)
Formula 1 2026
05.07.2026 o 16:00
Veľká cena Veľkej Británie
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Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny Veľkej Británie.
Kvalifikáciu ovládol opäť líder šampionátu Kimi Antonelli, no na chrbát mu budú dýchať jazdci Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton.
Kvalifikáciu ovládol opäť líder šampionátu Kimi Antonelli, no na chrbát mu budú dýchať jazdci Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.