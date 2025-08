ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Maďarska dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

ROMAAANNNNNNN!! ????✨ STANEK TAKES HIS FIRST EVER @aramco POLE POSITION AT THE HUNGARORING!! ???????? #F2 #HungarianGP pic.twitter.com/uObi101V4R

Na moment k Formuli 2: Jak jsme v neděli během přenosu informovali, tak Roman Staněk po penalizacích soupeřů nakonec vyhrál hlavní závod Formule 2 ve SPA. Původně dojel třetí, a tak stále neslyšel na stupních vítězů českou hymnu. V páteční kvalifikaci na velkou cenu Maďarska Formule 2 však zajel výborně. Hned prvním pokusem se držel na provizorní pole position. Ve druhých pokusech zajel také nejlepší čas. Čekalo se tak na týmového kolegu Fornaroliho, který ale na českého závodníka nestačil a bral jen P2. ROMAN STANĚK tak zajel svou první kariérní pole position a do nedělního závodu vystartuje z prvního místa. Ohromný úspěch pro český motorsport, ke kterému Romanovi gratulujeme z celé redakce. Před kvantem českých a slovenských fanoušků tak bude moct Roman zabojovat o první poslech české hymny. Poženou ho davy fanoušků a nutno říct, že to není utopie, neboť Roman má v posledních závodech ohromnou formu.

