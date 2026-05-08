Zvolen si vychutnal Žilinu a pýta si baráž. Petržalka stratila šancu, Ľubovňa zostupuje

Futbalisti MFK Zvolen oslavujú gól (Autor: Facebook/MFK Zvolen)
TASR|8. máj 2026 o 19:49
O postupujúcom do baráže rozhodne posledné kolo.

Futbalisti Starej Ľubovne zostúpili z MONACObet ligy. Rozhodla o tom ich prehra v piatkovom zápase predposledného 29. kola druhej najvyššej súťaže na pôde ŠK Slovan Bratislava B 1:5.

Spišiaci figurujú na poslednom mieste tabuľky, na konte majú 26 bodov a na trinástu Považskú Bystricu strácajú štyri.

O ďalších dvoch zostupujúcich sa rozhodne až v záverečnom kole. Pätnásty Púchov má po prehre 0:3 na pôde Liptovského Mikuláša 29 bodov, štrnásta Žilina B a trinásta Považská o bod viac.

Z pásma zostupu sa dostala košická Slávia, ktorá vyhrala nad Interom Bratislava 2:1 a je dvanásta s 32 bodmi.

Posledné kolo rozhodne aj o postupujúcom do baráže o Niké Ligu. Na druhej priečke sa udržal Zvolen, ktorý doma zdolal žilinské béčko 5:2 a má 49 bodov, tretí Mikuláš naň stráca len jediný bod.

Štvrtá Petržalka má po prehre 0:1 v Zlatých Moravciach 45 bodov a z hry o baráž vypadli aj piate Malženice, ktoré doma prehrali so Šamorínom 2:3 a na Zvolen strácajú už päť bodov.

Majstrovská Dukla Banská Bystrica vyhrala v poslednom domácom zápase sezóny nad Lehotou pod Vtáčnikom presvedčivo 4:1.

MONACObet liga - 29. kolo

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
29
20
6
3
61:24
66
V
V
R
R
V
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
29
13
10
6
45:33
49
V
V
R
P
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
29
13
9
7
54:45
48
V
R
V
R
V
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
29
13
6
10
43:30
45
P
P
V
V
P
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
29
12
8
9
42:37
44
P
R
R
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
29
12
7
10
54:46
43
V
P
P
P
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
29
10
11
8
45:34
41
R
R
V
R
P
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
10
10
9
44:46
40
V
R
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
29
11
6
12
34:36
39
P
P
P
V
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
29
9
8
12
41:45
35
V
R
R
R
V
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
29
9
7
13
38:49
34
P
V
R
P
R
12
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
29
8
8
13
38:50
32
V
P
R
P
V
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
29
7
9
13
37:49
30
R
R
R
R
P
14
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
8
6
15
39:59
30
P
R
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
29
6
11
12
33:49
29
P
V
R
P
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
29
6
8
15
34:50
26
P
R
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    dnes 20:08
