McLaren vyštartuje len z druhej rady. Pole position v Singapure uchmatol Mercedes

Formula 1 - Veľká cena Singapuru 2025
Kvalifikácia:
1.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
1:29,158 min
2.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 0,182 s
3.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,366 s
4.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 0,379 s
5.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,428 s
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,530 s
7.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,626 s
8.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
+ 0,688 s
9.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
+ 0,710 s
10.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
+ 0,797 s
SINGAPUR. Brit George Russell na Mercedese sa stal prekvapujúcim víťazom kvalifikácie na Veľkú cenu Singapuru seriálu majstrovstiev sveta F1.
So stratou takmer dvoch desatín sa umiestnil na druhej pozícii úradujúci svetový šampión Holanďan Max Verstappen s Red Bullom.
Tretí vyštartuje v nedeľných pretekoch líder šampionátu Austrálčan Oscar Piastri na McLarene.
Russell si najlepšie načasoval formu a vyladenie auta, už úvodným meraným časom bol na priebežnom prvom mieste a svoj kvalifikačný čas dokázal ešte druhým pokusom o sedem tisícin vylepšiť.
Pre 27-ročného Brita to bola siedma kariérna pole position.
„V piatok to bol ťažký deň z mnohých dôvodov, ale som rád, že sme sa vrátili a urobili dobrý výsledok. Vedel som, že auto má potenciál. Je tak úžasné byť na pole position,“ uviedol Russell v televíznom rozhovore po kvalifikácii.
Úvodná časť prebehla bez výraznejších komplikácií, napokon až v samotnom závere prišiel predčasný koniec Gaslyho pre technický problém.
Okrem neho nepokračovali v kvalifikačných bojoch Bortoleto, Stroll, Colapinto a Ocon.
V druhej časti sa vyhol výraznejšej nehode Leclerc, ale napokon sa prebojoval medzi najlepšiu desiatku.
Naopak nepodarilo sa postúpiť Cunodovi, Lawsonovi, Sainzovi, Albonovi a Hülkenbergovi.