    McLaren vyštartuje len z druhej rady. Pole position v Singapure uchmatol Mercedes

    George Russell
    George Russell (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|4. okt 2025 o 16:20
    Najrýcheljší čas zajazdil Russell.

    Formula 1 - Veľká cena Singapuru 2025

    Kvalifikácia:

    1.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    1:29,158 min

    2.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 0,182 s

    3.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,366 s

    4.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 0,379 s

    5.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,428 s

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 0,530 s

    7.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,626 s

    8.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    + 0,688 s

    9.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    + 0,710 s

    10.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    + 0,797 s

    SINGAPUR. Brit George Russell na Mercedese sa stal prekvapujúcim víťazom kvalifikácie na Veľkú cenu Singapuru seriálu majstrovstiev sveta F1.

    So stratou takmer dvoch desatín sa umiestnil na druhej pozícii úradujúci svetový šampión Holanďan Max Verstappen s Red Bullom.

    Tretí vyštartuje v nedeľných pretekoch líder šampionátu Austrálčan Oscar Piastri na McLarene.

    Russell si najlepšie načasoval formu a vyladenie auta, už úvodným meraným časom bol na priebežnom prvom mieste a svoj kvalifikačný čas dokázal ešte druhým pokusom o sedem tisícin vylepšiť.

    Pre 27-ročného Brita to bola siedma kariérna pole position.

    „V piatok to bol ťažký deň z mnohých dôvodov, ale som rád, že sme sa vrátili a urobili dobrý výsledok. Vedel som, že auto má potenciál. Je tak úžasné byť na pole position,“ uviedol Russell v televíznom rozhovore po kvalifikácii.

    Úvodná časť prebehla bez výraznejších komplikácií, napokon až v samotnom závere prišiel predčasný koniec Gaslyho pre technický problém.

    Okrem neho nepokračovali v kvalifikačných bojoch Bortoleto, Stroll, Colapinto a Ocon.

    V druhej časti sa vyhol výraznejšej nehode Leclerc, ale napokon sa prebojoval medzi najlepšiu desiatku.

    Naopak nepodarilo sa postúpiť Cunodovi, Lawsonovi, Sainzovi, Albonovi a Hülkenbergovi.

    Formula 1 2025

    Formula 1

