ONLINE: Kvalifikácia na VC Singapuru, dnes formula 1 LIVE (F1 2025)

SINGAPUR. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Singapuru.
Ešte predtým sa v sobotu uskutoční kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štartovom poli.
F1 sledujete s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Singapuru 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2025
04.10.2025 o 15:00
Kvalifikácia na VC Singapúru
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z kvalifikácie F1 na VC Singapúru 2025.
Po vyrovnaných tréningoch nás čaká zaujímavá kvalifikácia, minulý rok sa z pole position tešil Lando Norris na McLarene. Komu sa to podarí tento rok?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.