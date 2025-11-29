Piastri sa nechce pozerať na Norrisove oslavy. Dôležité preteky odštartuje prvý

Formula 1 2025 - Veľká cena Kataru
Výsledky kvalifikácie:
1
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
1:19,387 min
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,108 s
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 0,264 s
Austrálčan Oscar Piastri na McLarene ovládol kvalifikáciu na nedeľnú Veľkú cenu Kataru seriálu MS formuly 1.
V sobotu zajazdil najrýchlejší čas (1:19,387 min) pred tímovým kolegom Landom Norrisom, ktorý stratil 108 tisícin.
Z tretieho miesta odštartuje v nedeľných pretekoch Holanďan Max Verstappen na Red Bulle (+0,264).
Na začiatku kvalifikácie Lewis Hamilton na Ferrari potvrdil, že sa v tejto sezóne výrazne trápi. Sedemnásobný svetový šampión vypadol už v prvej časti a v nedeľu bude štartovať z 18. miesta.
Japonec Júki Cunoda nepotvrdil dobrý výkon z kvalifikácie na sobotný šprint a zajazdil až 16. najrýchlejší čas.
O možnosť štartovať z prvého miesta súperili najmä jazdci McLarenu a Verstappen, Norris chcel získať aj štvrtú pole position za sebou.
Približne v polovici tretej časti prerušila kvalifikáciu červená vlajka. V závere sa ako prvý rozhodol ísť do rýchleho kola Norris, no po chybe sa mu lepší čas už nepodarilo dosiahnuť.
Piastri bol naopak rýchlejší a na pole position sa dostal po siedmich kvalifikáciách, kde si nevybojoval ani štart v prvom rade.