    Piastri sa nechce pozerať na Norrisove oslavy. Dôležité preteky odštartuje prvý

    Oscar Piastri
    Oscar Piastri (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|29. nov 2025 o 20:27
    ShareTweet0

    Austrálčan získal pole position o jednu desatinku.

    Formula 1 2025 - Veľká cena Kataru

    Výsledky kvalifikácie:

    1

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    1:19,387 min

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,108 s

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 0,264 s

    Austrálčan Oscar Piastri na McLarene ovládol kvalifikáciu na nedeľnú Veľkú cenu Kataru seriálu MS formuly 1.

    V sobotu zajazdil najrýchlejší čas (1:19,387 min) pred tímovým kolegom Landom Norrisom, ktorý stratil 108 tisícin.

    Z tretieho miesta odštartuje v nedeľných pretekoch Holanďan Max Verstappen na Red Bulle (+0,264).

    Na začiatku kvalifikácie Lewis Hamilton na Ferrari potvrdil, že sa v tejto sezóne výrazne trápi. Sedemnásobný svetový šampión vypadol už v prvej časti a v nedeľu bude štartovať z 18. miesta.

    Japonec Júki Cunoda nepotvrdil dobrý výkon z kvalifikácie na sobotný šprint a zajazdil až 16. najrýchlejší čas.

    O možnosť štartovať z prvého miesta súperili najmä jazdci McLarenu a Verstappen, Norris chcel získať aj štvrtú pole position za sebou.

    Približne v polovici tretej časti prerušila kvalifikáciu červená vlajka. V závere sa ako prvý rozhodol ísť do rýchleho kola Norris, no po chybe sa mu lepší čas už nepodarilo dosiahnuť.

    Piastri bol naopak rýchlejší a na pole position sa dostal po siedmich kvalifikáciách, kde si nevybojoval ani štart v prvom rade.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Oscar Piastri
    Oscar Piastri
    Piastri sa nechce pozerať na Norrisove oslavy. Dôležité preteky odštartuje prvý
    dnes 20:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Piastri sa nechce pozerať na Norrisove oslavy. Dôležité preteky odštartuje prvý