Obrat dokonaný v poslednej minúte. Trenčín dobyl Prešov a vrátil sa na čelo

Zľava Adrián Valigura (Prešov), Matúš Hlaváč (Trenčín)
Zľava Adrián Valigura (Prešov), Matúš Hlaváč (Trenčín) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|21. apr 2026 o 20:25
Prešov neudržal trojgólové vedenie.

Tipsport liga - 11. kolo baráže

HC Prešov - HK Dukla Trenčín 3:4 (2:0, 1:1, 0:3)

Góly: 3. Avtsin (Suja), 7. Valigura (Jokeľ, Kadyrov), 35. Jokeľ (Valigura, Bortňák) – 38. Hudec (Švec, Bezúch), 44. Hudec (Šiška), 58. Bezúch (Bellerive, Bubela), 60. Ullman (Descheneau, Bellerive)

Rozhodovali: Lauff, Kocúr - Tichý, Tomáš, vylúčení na 2 min.: 1:0, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0

Diváci: 431

Prešov: Kozel - Kadyrov, Suja, Semaňák, Nátny, Chatrnúch - Feranec, Berlev, Avcin - Valigura, Bortňák, Jokeľ - Chalupa, Frič, Danielčák - Maruna, Blaško

Trenčín: Hrenák - Hatala, Mikuš, Ullman, Starosta, Hain, Hlaváč, Drgoň - Descheneau, Šiška, Krajčovič - Bellerive, Bubela, Bukarts - Safin, Švec, Bezúch - Hudec

Hokejisti Dukly Trenčín v baráži o účasť v Tipsport lige zvíťazili na ľade Prešova 4:3.

Ešte v polovici zápasu prehrávali 0:3, no nakoniec skóre dokázali otočiť.

Obrat spečatil gólom v poslednej minúte švédsky obranca Erik Ullman. Dukla po víťazstve predbehla Prešov na čele tabuľky.

Správu aktualizujeme.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Trenčín

11

7

1

2

1

41:27

25

2.

Prešov

11

7

1

1

2

38:29

24

3.

Humenné

11

2

2

1

6

29:38

11

4.

Skalica

11

1

1

1

8

32:46

6

Tipsport liga

Radosť hráčov Humenného
Radosť hráčov Humenného
Skalica nedosiahla na ďalšie víťazstvo. Nájazdovú drámu zvládlo lepšie Humenné
