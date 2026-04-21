Obrat dokonaný v poslednej minúte. Trenčín dobyl Prešov a vrátil sa na čelo

Tipsport liga - 11. kolo baráže
HC Prešov - HK Dukla Trenčín 3:4 (2:0, 1:1, 0:3)
Góly: 3. Avtsin (Suja), 7. Valigura (Jokeľ, Kadyrov), 35. Jokeľ (Valigura, Bortňák) – 38. Hudec (Švec, Bezúch), 44. Hudec (Šiška), 58. Bezúch (Bellerive, Bubela), 60. Ullman (Descheneau, Bellerive)
Rozhodovali: Lauff, Kocúr - Tichý, Tomáš, vylúčení na 2 min.: 1:0, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0
Diváci: 431
Prešov: Kozel - Kadyrov, Suja, Semaňák, Nátny, Chatrnúch - Feranec, Berlev, Avcin - Valigura, Bortňák, Jokeľ - Chalupa, Frič, Danielčák - Maruna, Blaško
Trenčín: Hrenák - Hatala, Mikuš, Ullman, Starosta, Hain, Hlaváč, Drgoň - Descheneau, Šiška, Krajčovič - Bellerive, Bubela, Bukarts - Safin, Švec, Bezúch - Hudec
Hokejisti Dukly Trenčín v baráži o účasť v Tipsport lige zvíťazili na ľade Prešova 4:3.
Ešte v polovici zápasu prehrávali 0:3, no nakoniec skóre dokázali otočiť.
Obrat spečatil gólom v poslednej minúte švédsky obranca Erik Ullman. Dukla po víťazstve predbehla Prešov na čele tabuľky.
Správu aktualizujeme.
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Trenčín
11
7
1
2
1
41:27
25
2.
Prešov
11
7
1
1
2
38:29
24
3.
Humenné
11
2
2
1
6
29:38
11
4.
Skalica
11
1
1
1
8
32:46
6