    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Kataru dnes, formula 1 2025 LIVE

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Kataru 2025 formuly 1.
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Kataru 2025 formuly 1. (Autor: TASR/AP)
    29. nov 2025 o 17:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Kataru 2025 pretekov formuly 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly 1 (F1) pokračuje počas víkendu predposledným podujatím sezóny 2025. Na okruhu v Lusaile sa uskutoční Veľká cena Kataru.

    Po šprintových pretekoch je na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie na nedeľňajšom štartovom rošte. Vlani sa jej víťazom stal Max Verstappen.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Kataru 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2025
    29.11.2025 o 19:00
    Kvalifikácia VC Kataru
    Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú cenu Kataru.
    Boj o titul sa po diskvalifikácii McLarenov zdramatizoval a po šprintovej časti víkendu nás čaká určite dramatická a dôležitá kvalifikácia na predposledné preteky sezóny. Líder šampionátu Lando Norris sa môže už v nedeľu stať majstrom sveta a pre neho tak bude táto kvalifikácia veľmi dôležitá.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 19:00.

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Kataru 2025 formuly 1.online
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Kataru 2025 formuly 1.online
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Kataru dnes, formula 1 2025 LIVE
    dnes 17:00
