ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Kataru dnes, formula 1 2025 LIVE

Seriál pretekov formuly 1 (F1) pokračuje počas víkendu predposledným podujatím sezóny 2025. Na okruhu v Lusaile sa uskutoční Veľká cena Kataru.
Po šprintových pretekoch je na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie na nedeľňajšom štartovom rošte. Vlani sa jej víťazom stal Max Verstappen.
Kde sledovať formulu 1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Kataru 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2025
29.11.2025 o 19:00
Kvalifikácia VC Kataru
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú cenu Kataru.
Boj o titul sa po diskvalifikácii McLarenov zdramatizoval a po šprintovej časti víkendu nás čaká určite dramatická a dôležitá kvalifikácia na predposledné preteky sezóny. Líder šampionátu Lando Norris sa môže už v nedeľu stať majstrom sveta a pre neho tak bude táto kvalifikácia veľmi dôležitá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 19:00.