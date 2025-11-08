    ONLINE: Kvalifikácia na VC Brazílie dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Brazílie 2025 (formula 1).
    Kvalifikácia na Veľkú cenu Brazílie 2025 (formula 1).
    Sportnet|8. nov 2025 o 16:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkej cene Brazílie 2025 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    SAO PAULO. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Brazílie.

    Ešte predtým sa však uskutoční kvalifikácia, ktorá určí poradie na štartovom rošte.

    Kde sledovať VC Brazílie formuly 1?
    F1 sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Brazílie 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2025
    08.11.2025 o 19:00
    Kvalifikácia VC Brazílie
    Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú cenu Brazílie.

    Po šprintovej časti víkendu nás čaká dôležitá kvalifikácia, ktorá určí poradie na štarte možno kľúčových pretekoch v boji o titul. Kto si z trojice adeptov na titul dokáže vypracovať najlepšiu štartovaciu pozíciu na trati Interlagos v Sao Paolu?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 19:00.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Štart šprintu Veľkej ceny Brazílie.
    Štart šprintu Veľkej ceny Brazílie.
