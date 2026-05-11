Kontumácia, pokuta aj uzavretie štadióna. Minister športu chce vytvoriť pracovnú skupinu

Minister pre šport v Česku Boris Šťastný chce v nadväznosti na výtržnosti na záver sobotného derby medzi Slaviou a Spartou v Prahe vytvoriť pracovnú skupinu pre legislatívu týkajúcu sa bezpečnosti na štadiónoch.
V súvislosti s udalosťou je v kontakte s podpredsedom Snemovne Patrikom Nacherom a ministrom vnútra Lubomírom Metnarom.
Šťastný to v pondelok povedal novinárom pred rokovaním vlády. Kabinet sa podľa neho v tejto chvíli vecou nebude zaoberať.
Futbalisti oboch tímov okamžite utekali do šatní
Slavia na konci sobotného zápasu druhého kola ligovej nadstavby držala výsledok 3:2, ktorý by jej s predstihom zabezpečil obhajobu titulu. V siedmej minúte nadstaveného času však domáci fanúšikovia vbehli na trávnik a futbalisti oboch tímov okamžite utekali do šatní.
Napriek tomu sa slávistickí priaznivci dostali do stretu s hráčmi Sparty, niektorí dobehli až k protiľahlému rohu štadióna a hádzali svetlice do sektora hosťujúcich fanúšikov. Zápas sa pre výtržnosti domácich fanúšikov nedohral.
VIDEO: Zábery zo záveru derby Slavia Praha - Sparta Praha
„Teraz je potrebné počkať na rozhodnutie disciplinárnej komisie, aby politici nezasahovali do ich rozhodovania,“ povedal Šťastný, ktorý už v nedeľu označil dianie na štadióne za mimoriadne nešťastné.
O bezpečnosti na štadiónoch a možnostiach jej zlepšenia chce rokovať s predsedom Futbalovej asociácie ČR (FAČR) Davidom Trundom, ale aj s Nacherom či Metnarom, ktorí sa podľa neho už v minulom volebnom období venovali legislatívnym návrhom v oblasti bezpečnosti na štadiónoch.
Zo športového prostredia podľa ministra v posledných hodinách a dňoch zaznieva viacero požiadaviek.
„Ako tieto veci zmeniť najmä v oblasti napríklad využívania kamerových záznamov, sprísnenia podmienok pohybu po štadiónoch.
Samozrejme, týka sa to aj pozície bezpečnostných služieb na štadiónoch a podobne,“ uviedol.
Ľudia sa nemôžu pohybovať po ploche
Dôležitá je podľa neho najmä prevencia a osveta. „Musíme si uvedomiť, že tí ľudia sa nemôžu pohybovať po ploche. Každý fanúšik by mal vedieť, že existuje fair play, že nie je možné útočiť svetlicami na príslušníkov opačného fanúšikovského tábora.
Musíme vedieť, že musí existovať určitá sebadisciplína,“ povedal Šťastný. „Môžete mať tisíce kamier, ale ak si každý z nás neuvedomí, ako sa má správať, tak je to potom zložité,“ dodal.
Napadnutie hráčov Sparty polícia vyšetruje pre podozrenie z výtržníctva, za čo hrozia až dva roky väzenia. Slavii hrozí kontumácia zápasu, vysoká pokuta a uzavretie štadióna.