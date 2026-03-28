    Mercedes naďalej dominuje, opäť sa tešil mladý Talian. Katastrofa pre Verstappena

    Kimi Antonelli.
    Kimi Antonelli. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|28. mar 2026 o 08:10
    V Japonsku vyštartuje z prvého miesta Kimi Antonelli.

    Formula 1 2026

    Výsledky - kvalifikácia na VC Japonska:

    1.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    1:28,778 min

    2.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,298 s

    3.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,354 s

    4.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,627 s

    5.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,631 s 

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 0,789 s

    7.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    + 0,913 s

    8.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull Racing

    + 1,200 s

    9.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Audi

    + 1,496 s

    10.

    Arvid Lindblad

    Veľká Británia

    Racing Bulls

    + 1,541 s

    Taliansky tínedžer Kimi Antonelli na Mercedese vyhral kvalifikáciu na nedeľnú Veľkú cenu Japonska formuly 1.

    Na okruhu v Suzuke dosiahol svoju druhú pole position v kariére, pred dvoma týždňami v Číne sa stal vo veku 19 rokov najmladším kvalifikačným víťazom v histórii.

    Dominanciu Mercedesu potvrdil druhým miestom v kvalifikácii líder šampionátu George Russell z Veľkej Británie. Antonelli ho zdolal o 298 tisícin sekundy. Na tretej pozícii figuroval v kvalifikácii jazdec McLarenu Oscar Piastri a štvrtý bol Charles Leclerc na Ferrari.

    Obhajca titulu Lando Norris na McLarene skončil piaty pred Lewisom Hamiltonom. Štvornásobný svetový šampión Max Verstappen z Red Bullu obsadil až 11. miesto, keď nepostúpil do tretej časti kvalifikácie.

    „S kvalifikáciou som veľmi spokojný, bolo to dobré a čisté. V aute som sa cítil veľmi dobre a každým kolom sa to zlepšovalo. Trochu ma mrzí to posledné kolo, pretože som v jedenástej zákrute zablokoval kolesá, ale bolo to aj tak dobré.

    Už sa teším na zajtra,“ povedal Antonelli, ktorý na predchádzajúcom podujatí v Šanghaji získal svoje prvé víťazstvo v kariére F1. 

    Rodák z Bologne môže v nedeľu zaútočiť na druhý triumf v F1, vďaka ktorému by sa dostal na čelo priebežného poradia majstrovstiev sveta. Od lídra Russella ho delia v šampionáte štyri body.

    Russell na Antonelliho stratil takmer tri desatiny sekundy, tretieho Piastriho však predčil o 56 tisícin sekundy. Počas posledných dní sme tu boli rýchli, ale na začiatku kvalifikácie to tak nebolo. Preteky sú každopádne zajtra a je o čo ísť, podotkol Russell.

    Piastri zabojuje v nedeľu o prvé body v tomto ročníku šampionátu. V Číne neodštartoval, rovnako ako jeho tímový kolega Lando Norris, pre technické ťažkosti. V Austrálii pre zmenu havaroval cestou na rošt.

    Veľká cena Japonska sa začne v nedeľu o 7.00 h SELČ.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Kimi Antonelli.
    Kimi Antonelli.
    Mercedes naďalej dominuje, opäť sa tešil mladý Talian. Katastrofa pre Verstappena
