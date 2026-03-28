Mercedes naďalej dominuje, opäť sa tešil mladý Talian. Katastrofa pre Verstappena

Formula 1 2026
Výsledky - kvalifikácia na VC Japonska:
1.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
1:28,778 min
2.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,298 s
3.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,354 s
4.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,627 s
5.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,631 s
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,789 s
7.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
+ 0,913 s
8.
Isack Hadjar
Francúzsko
Red Bull Racing
+ 1,200 s
9.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Audi
+ 1,496 s
10.
Arvid Lindblad
Veľká Británia
Racing Bulls
+ 1,541 s
Taliansky tínedžer Kimi Antonelli na Mercedese vyhral kvalifikáciu na nedeľnú Veľkú cenu Japonska formuly 1.
Na okruhu v Suzuke dosiahol svoju druhú pole position v kariére, pred dvoma týždňami v Číne sa stal vo veku 19 rokov najmladším kvalifikačným víťazom v histórii.
Dominanciu Mercedesu potvrdil druhým miestom v kvalifikácii líder šampionátu George Russell z Veľkej Británie. Antonelli ho zdolal o 298 tisícin sekundy. Na tretej pozícii figuroval v kvalifikácii jazdec McLarenu Oscar Piastri a štvrtý bol Charles Leclerc na Ferrari.
Obhajca titulu Lando Norris na McLarene skončil piaty pred Lewisom Hamiltonom. Štvornásobný svetový šampión Max Verstappen z Red Bullu obsadil až 11. miesto, keď nepostúpil do tretej časti kvalifikácie.
„S kvalifikáciou som veľmi spokojný, bolo to dobré a čisté. V aute som sa cítil veľmi dobre a každým kolom sa to zlepšovalo. Trochu ma mrzí to posledné kolo, pretože som v jedenástej zákrute zablokoval kolesá, ale bolo to aj tak dobré.
Už sa teším na zajtra,“ povedal Antonelli, ktorý na predchádzajúcom podujatí v Šanghaji získal svoje prvé víťazstvo v kariére F1.
Rodák z Bologne môže v nedeľu zaútočiť na druhý triumf v F1, vďaka ktorému by sa dostal na čelo priebežného poradia majstrovstiev sveta. Od lídra Russella ho delia v šampionáte štyri body.
Russell na Antonelliho stratil takmer tri desatiny sekundy, tretieho Piastriho však predčil o 56 tisícin sekundy. „Počas posledných dní sme tu boli rýchli, ale na začiatku kvalifikácie to tak nebolo. Preteky sú každopádne zajtra a je o čo ísť,“ podotkol Russell.
Piastri zabojuje v nedeľu o prvé body v tomto ročníku šampionátu. V Číne neodštartoval, rovnako ako jeho tímový kolega Lando Norris, pre technické ťažkosti. V Austrálii pre zmenu havaroval cestou na rošt.
Veľká cena Japonska sa začne v nedeľu o 7.00 h SELČ.