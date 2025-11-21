Tréning museli dvakrát prerušiť, problémy robila kanalizácia. V prvom prekvapil Albon

LAS VEGAS. Líder šampionátu F1 Lando Norris zajazdil vo štvrtkovom druhom tréningu Veľkej ceny Las Vegas najrýchlejší čas, no jazdcov opäť potrápili technické problémy trate.
Druhá tréningová hodina bola dvakrát prerušená červenými vlajkami pre uvoľnený poklop kanalizácie.
Prvýkrát bola jazda zastavená dvadsať minút pred koncom po tom, čo traťový maršal nahlásil problém v úseku pred 17. zákrutou mestského okruhu.
Po pätnásťminútovej prestávke sa jazdci síce vrátili na trať, no o niečo viac ako dve minúty bolo opäť po všetkom – rovnaký poklop sa ďalej hýbal pod prechádzajúcimi monopostmi.
Podobné komplikácie sprevádzali aj premiéru VC Las Vegas v roku 2023, keď voľný tréning vážne poznačil incident, pri ktorom voľný poklop poškodil Ferrari Carlosa Sainza.
Norris, ktorý vedie šampionát o 24 bodov pred tímovým kolegom Oscarom Piastrim, zajazdil na mäkkej zmesi čas 1:33,602 min. V prvom tréningu bol najrýchlejší Charles Leclerc (Ferrari) s časom 1:34,802.
Brit v úvodnom tréningu jemne kontaktoval bariéru bez poškodenia a skončil šiesty, Piastri bol ôsmy.
V druhom tréningu sa Austrálčan prepadol na 14. miesto po tom, čo musel prerušiť rýchle kolo pred prvou červenou vlajkou a nezvládol odjazdiť pokus na mäkkých pneumatikách.
Mercedes potvrdil dobrú formu Kimiho Antonelliho, ktorý zaostal za Norrisom len o 0,029 sekundy. Tretí skončil Leclerc, ktorého monopost odstavil problém so systémom radenia štyri minúty pred koncom.
V prvom tréningu zaujal druhým miestom Alex Albon (Williams), tretí bol Yuki Cunoda a štvrtý Max Verstappen.
Holanďan v druhom tréningu skončil deviaty po jazde na stredne tvrdej sade, keď už nestihol prezuť na mäkké pneumatiky.
McLaren pred víkendom upozorňoval, že v Las Vegas ich čaká náročnejšie podujatie. „Myslím, že to bude náročný víkend,“ povedal pre Sky Sports šéf tímu Zak Brown počas prvého tréningu.
Úvodná časť dňa sa jazdila na špinavej a premenlivej trati, keďže ide o bežné mestské komunikácie, no Leclerc bol od začiatku veľmi rýchly. Lewis Hamilton skončil až jedenásty.