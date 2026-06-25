Zabojuje opäť Hamilton a stiahne Antonelliho? Spielberg čaká boj aj s extrémnymi teplotami

Lewis Hamilton sa pokúsi vo víkendovej Veľkej cene Rakúska formuly 1 znovu zosilniť tlak na lídra šampionátu Andreu Kimiho Antonelliho.
Skúsený pilot Ferrari stráca na druhom mieste poradie na konkurenta z Mercedesu 41 bodov a rád by v súboji generácií nadviazal na dva týždne starý triumf z Katalánska, kde devätnásťročný Talian pre technické problémy nedošiel do cieľa. Do boja o čelo sa chce vrátiť tiež Antonelliho tímový kolega George Russell.
Štyridsaťjedenročný Hamilton získal pred dvoma týždňami v Barcelone novú motiváciu a vycítil šancu na zisk rekordného ôsmeho titulu.
Rodák zo Stevenage vybojoval prvý triumf od vlaňajšieho príchodu do Ferrari a posunul 106. víťazstvom v F1 vlastný rekord.
Hamilton potvrdil stúpajúcu formu - pred triumfom v Katalánsku bol druhý v Monaku a Kanade.
"Rozhodne do toho pôjdem," odpovedal Brit na otázku, či cíti nádej na titul. "Do konca zostáva ešte dlhá cesta a oni (Mercedes) majú stále skvelé tempo. Budeme ale ďalej pracovať a pokúsime sa tú stratu znížiť. Určite ešte nie je koniec," vyhlásil.
Hamilton sa pokúsi vylepšiť v Rakúsku vlaňajšie štvrté miesto, doteraz na Red Bull Ringu vyhral len pred desiatimi rokmi.
Ak by ale on, alebo jeho tímový kolega Charles Leclerc uspeli, získali by pre Ferrari jubilejné 250. víťazstvo v F1.
Antonelli naopak verí, že útok Ferrari otupí a vráti sa na víťaznú vlnu. Pred krachom v Španielsku vyhral päť pretekov za sebou. Má každopádne istotu, že sa vo vedení šampionátu udrží aj po ôsmom súťažnom víkende v sezóne.
"Nebude to jednoduché, ale už sa na ten závod teším. Chcem sa vrátiť tam, kde som bol," povedal Antonelli, ktorý je najmladším lídrom F1 v histórii.
Popri Hamiltonovi bude musieť odrážať aj útok tímového kolegu Russella, ktorý stráca 50 bodov. Britský pilot bude mať ďalší pokus nadviazať na triumf z úvodu sezóny v Austrálii, v Rakúsku už dokázal zvíťaziť v roku 2024.
Mercedes privezie do Spielbergu niekoľko vylepšení. "Ostatní súperi získali rýchlo pôdu pod nohami a musíme na to reagovať," povedal šéf tímu Toto Wolff.
"Bojujeme tento rok o dva tituly, ale ak chceme skončiť na konci sezóny na čele, musíme sa zlepšiť. Našou Achillovou pätou je zatiaľ spoľahlivosť," uviedol Wolff.
Víťazstvo v Rakúsku obhajuje úradujúci majster sveta Lando Norris z McLarenu, ktorý zaostáva za Antonellim o 83 bodov.
Dokonca o 101 bodov menej má štvornásobný svetový šampión Max Verstappen z Red Bullu, ktorý je so štyrmi triumfami v Spielbergu najúspešnejším jazdcom. Obaja zatiaľ na prvú výhru v sezóne čakajú.
Kvôli očakávaným teplotám okolo 36 stupňov Celzia vydalo vedenie F1 pre závod výstrahu pred horúčavami.
Tímy z toho dôvodu musia podľa nových pravidiel zabudovať do áut špeciálne chladiace systémy. Jazdci budú mať tiež možnosť využiť chladiace vesty.
Pravidlá pre takzvaný „heat hazard“ použijú vôbec prvýkrát na pretekoch v Európe. V platnosti sú od minulého roka a vzťahujú sa na situácie, keď sa v deň pretekov očakávajú teploty nad 31 stupňov Celzia.
Podľa predpovede na oficiálnom webe F1 by malo byť v nedeľu v Rakúsku maximálne 32 stupňov Celzia, pričom v kokpite bývajú teploty výrazne vyššie.
Rozhodnutie FIA znamená, že jazdci musia buď použiť chladiace vybavenie, alebo mať v monoposte dodatočnú záťaž.
Cieľom je zabrániť tomu, aby získali výhodu tí, ktorí chladiaci systém nepoužijú. Súčasťou výbavy sú vesty, cez ktoré prúdi chladiaca kvapalina sieťou trubičiek napojených na čerpací systém v aute.
Niektorí jazdci však upozorňujú, že vesta je nepohodlná alebo ich počas jazdy rozptyľuje.
FIA začala pracovať na chladiacej technológii po Veľkej cene Kataru 2023, počas ktorej viacerí jazdci potrebovali lekársku pomoc pre problémy spôsobené horúčavou.
Niektorí priamo počas pretekov zvracali. Pravidlá pre riziko horúčav použili prvýkrát vlani na VC Singapuru a následne aj na VC USA v Austine. Informácie priniesla agentúra AP.
Program Veľké ceny Rakúska otvoria piatkové tréningy. Po sobotňajšom treťom sa pôjde od 16.00 h kvalifikácia na hlavné preteky, ktorý odštartuje v nedeľu o 15.00 h.