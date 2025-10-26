    ONLINE: Veľká cena Mexika dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

    Sportnet|26. okt 2025 o 18:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos z pretekov na Veľkej cene Mexika 2025 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    MEXICO CITY. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Mexika.

    Z pole position odštartuje Lando Norris na McLarene pred jazdcom Ferrari Charlesom Leclercom.

    Kde sledovať VC Mexika v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Formula 1  2025
    26.10.2025 o 21:00
    Veľká cena Mexika
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z Veľkej ceny Mexika.

    5 závodov pred koncom sa náskok lídra šampionátu Oscara Piastriho stenšil na 14 bodov pred Landom Norrisom, ale do boja o titul sa vracia aj Max Verstappen, ktorý na Piastriho stráca 40 bodov.

    Aké ďalšie zvraty v boji o titul nám prinesú preteky v Mexiku?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 21:00.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    dnes 18:00
