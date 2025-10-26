ONLINE: Veľká cena Mexika dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

MEXICO CITY. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Mexika.
Z pole position odštartuje Lando Norris na McLarene pred jazdcom Ferrari Charlesom Leclercom.
Kde sledovať VC Mexika v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Mexika 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, preteky, nedeľa, výsledky)
Formula 1 2025
26.10.2025 o 21:00
Veľká cena Mexika
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z Veľkej ceny Mexika.
5 závodov pred koncom sa náskok lídra šampionátu Oscara Piastriho stenšil na 14 bodov pred Landom Norrisom, ale do boja o titul sa vracia aj Max Verstappen, ktorý na Piastriho stráca 40 bodov.
Aké ďalšie zvraty v boji o titul nám prinesú preteky v Mexiku?
5 závodov pred koncom sa náskok lídra šampionátu Oscara Piastriho stenšil na 14 bodov pred Landom Norrisom, ale do boja o titul sa vracia aj Max Verstappen, ktorý na Piastriho stráca 40 bodov.
Aké ďalšie zvraty v boji o titul nám prinesú preteky v Mexiku?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 21:00.